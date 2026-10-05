Interrumpida la alta velocidad en Barcelona y numerosas incidencias en Rodalies por lluvia

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Barcelona, 5 oct (EFE).- La circulación de la alta velocidad entre La Sagrera y Barcelona-Sants está interrumpida por una incidencia relacionada con el temporal, lo que afecta a los trenes entre la capital catalana y Girona, al tiempo que siguen sin servicio una decena de líneas de Rodalies.

Renfe ha informado de que, debido a una incidencia en la infraestructura ferroviaria, se encuentra interrumpida la circulación entre La Sagrera y Barcelona-Sants lo que afecta a los trenes de alta velocidad que circulan entre Barcelona y Girona.

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En Rodalies, solo circula con normalidad en todo su recorrido la R2Sud, así como los regionales R15, R16, R17, RT1, RT2, RL3 y RL4.

En cambio, está afectadas las R1; R2; R2-Norte; R-3; R4; R7; R8; R11; R13 y R14, para las que se han habilitado servicios alternativos de autobús para cubrir los tramos sin circulación de trenes.

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A los problemas del servicio en todo el territorio se suman los causados por la lluvia en el túnel de plaza Catalunya de Barcelona, por donde transitan muchas líneas de cercanías y que continúa fuera de servicio debido al agua acumulada.

De hecho, el gestor de infraestructuras Adif ha destacado que se ha trabajado en ese punto toda la noche con tres bombas para extraer el agua y que vuelva a estar operativo a lo largo de esta mañana.

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Rodalies ha informado de que algunos trenes pueden circular por el túnel de paseo de Gràcia, en función de su capacidad. EFE