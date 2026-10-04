Ville Koski regresa a Vitoria tras lesionarse con la selección de Finlandia

Vitoria, 4 oct (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Ville Koski cayó lesionado con la selección de Finlandia y regresará a Vitoria para ser evaluado por los servicios médicos del club vasco.
El central presenta una lesión muscular en el cuádriceps derecho y se someterá a distintas pruebas a su llegada a la capital vasca.
PUBLICIDAD
Con los nuevos resultados se determinarán los plazos de recuperación en función de la evolución del jugador. EFE
jd/rmv/og
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Avance semanal de ‘La Promesa’ del 5 al 9 de octubre: Samuel y María comenzarán a hacer pública su relación y Curro y Ángela se irán de luna de miel a Lisboa
Desde Portugal, Curro le hará una propuesta inesperada a su mujer en el final de la semana de ‘La Promesa’
El Mercado Cervantino ideal para visitar del 8 al 12 de octubre: más de 300 puestos, justas medievales y música celta
Alcalá de Henares vuelve al Siglo de Oro en uno de los mercados medievales más famosos y en el que por disfrazarte puedes ganar hasta 300 euros
Receta de albóndigas de otoño con salsa de calabaza, un plato fácil y reconfortante
Esta receta de albóndigas viene acompañada de una sencilla salsa de calabaza, cebolla y caldo de verduras que queda de maravilla con arroz blanco o puré de patatas
Así se encuentra actualmente el Palacio de Tatoi, la residencia donde creció la reina Sofía: de décadas de abandono a su rehabilitación como museo
La finca está siendo restaurada por el gobierno helénico para su reapertura como museo de la monarquía griega
Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1
Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
MÁS NOTICIAS