Ville Koski regresa a Vitoria tras lesionarse con la selección de Finlandia

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Vitoria, 4 oct (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Ville Koski cayó lesionado con la selección de Finlandia y regresará a Vitoria para ser evaluado por los servicios médicos del club vasco.

El central presenta una lesión muscular en el cuádriceps derecho y se someterá a distintas pruebas a su llegada a la capital vasca.

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Con los nuevos resultados se determinarán los plazos de recuperación en función de la evolución del jugador. EFE

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