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Iñaki Dufour

Madrid, 4 oct (EFE).- Líder de su grupo, a un empate ante Croacia del acceso adelantado a los cuartos de final de la Liga de Naciones, segundo máximo goleador del torneo y con un pleno de puntos que solo iguala Portugal, la selección española está sobre aviso defensivo, con cuatro tantos en contra en tres partidos cuando en todo el Mundial 2026 concedió uno.

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Nada más Bélgica entonces, en la victoria por 2-1 en los cuartos de final, sobrepasó a Unai Simón bajo palos en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Los otros siete partidos acabó imbatido. Fue la base de su impecable torneo. Ni Argentina ni Francia ni Portugal ni Suiza ni Uruguay ni Arabia Saudí lograron batirla. Una defensa inabordable. Un equipo sumamente fiable.

Ahora, ganador de todo en la Liga de Naciones, sin embargo ya son cuatro goles en contra en tres partidos. Ni una sola portería a cero. Ni contra Inglaterra, a la que superó por 2-3 ante Inglaterra en Wembley, con un lanzamiento de penalti al larguero de Harry Kane; ni contra Croacia, a la que goleó por 4-1 en Sevilla, pero que antes alcanzó el 1-1; ni este sábado contra la República Checa, que inquietó a España con el 2-1 en la segunda parte, incluso con un gol anulado, envuelto en polémica.

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La segunda selección más goleadora de toda la Liga de Naciones, con diez aciertos, solo superada por Inglaterra por el impacto de los siete tantos que ha marcado de manera imprevista a Croacia (0-7), y la mejor por puntos y diferencia de goles de los cuatro grupos de la primera categoría no está entre las más solventes atrás.

Hay seis con mejores datos defensivos. Son Francia y Bélgica, con un gol encajado; Alemania, con dos; y Grecia, Portugal e Inglaterra, con tres.

Hay otras tres con los mismos cuatro goles recibidos que España: Países Bajos, dirigida por Xavi Hernández; Gales, aún sin una sola victoria ni punto en tres duelos; y la nueva Italia de Roberto Mancini.

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Y solo Croacia (12), Turquía (8), República Checa (7), Dinamarca (7), Serbia (6) y Noruega (6) han recibido más goles que España dentro de los cuatro grupos A del torneo.

Sin goles recibidos en 14 de los últimos 18 partidos antes de la secuencia actual, el momento defensivo de la selección española es anómalo por más que mantenga un poder ofensivo evidente y los resultados sean indiscutibles, con 21 partidos seguidos invicto, desde la derrota en los penaltis ante Portugal en la final de la edición anterior de la Liga de Naciones, y, sobre todo, con diez victorias consecutivas que no atravesaba la selección española desde 2009, con Vicente del Bosque como seleccionador, cuando llegó hasta doce.

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No ha repetido defensa Luis de la Fuente en estos tres partidos. De la línea de cuatro compuesta por Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella ante Inglaterra a la formada este sábado ante la República Checa por el debutante Iván Fresneda, el retorno de Robin Le Normand y Fran García y Aymeric Laporte, pasando por Pubill, Pau Cubarsí, Dean Huijsen y Cucurella contra Croacia. No ha sostenido una zaga igual, cuando en las eliminatorias del Mundial fue una norma, con Pedro Porro -ahora lesionado-, Cubarsí, Laporte y Cucurella consolidados en esa posición.

España ya tiene a la vista los cuartos de final. Solo le queda un punto contra Croacia para asegurar el pase a la ronda que se jugará el próximo mes de marzo, sin atender a sus marcadores en las dos jornadas (contra Inglaterra en el Metropolitano, en Madrid, y contra República Checa en Praga) previstas para noviembre. Llegaría a ellas ya clasificado si no pierde este martes en Split.

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Allí apunta ya desde este domingo, con su vuelta a los entrenamientos a mediodía en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas, antes de desplazarse el lunes hasta Split, previo entrenamiento matutino aún en sus instalaciones federativas. Solo tiene dos jugadores en riesgo de suspensión si ven una tarjeta amarilla: Álex Baena y Fermín López, los únicos amonestados en las tres primeras jornadas. EFE