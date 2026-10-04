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Ocho equipos de Primera entran en la tercera ronda de la Copa de la Reina

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- Ocho equipos de la Liga F comenzarán su andadura en la Copa de la Reina en la tercera eliminatoria, cuyo sorteo se celebrará mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (16:30) con la participación de dieciséis clubes.

En esta fase se encuentran los ocho equipos vencedores de la segunda eliminatoria, que son Osasuna, Cacereño y Levante (Primera RFEF) y Celta de Vigo, Europa, Samper, Sporting Club y Argual (Segunda RFEF).

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A ellos se suman los seis equipos que finalizaron entre los puestos novena y decimocuarto de la Liga F la pasada temporada (Madrid CFF, FC Levante LP Badalona, RCD Espanyol, Deportivo, Eibar y Logroño United) y los dos conjuntos ascendidos desde Primera Federación Iberdrola: Deportivo Alavés y Valencia Féminas CF.

Para determinar los emparejamientos todos los equipos quedarán distribuidos en tres bombos según su categoría. En primer lugar, los conjuntos de Segunda Federación serán emparejados con los de Primera División y, posteriormente, los equipos de Segunda Federación que pudieran quedar sin rival se cruzarán con los de Primera Federación.

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Los encuentros se llevarán a cabo en las instalaciones del equipo de inferior categoría, siempre que estas cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la RFEF. En caso de que el sorteo empareje a dos conjuntos de la misma categoría, ejercerá como local aquel cuya bola haya sido extraída en primer lugar. EFE

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