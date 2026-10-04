Notificadas 380 incidencias por las lluvias en Castilla-La Mancha

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Toledo, 4 oct (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene este domingo el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que lleva activo desde el pasado jueves y ha registrado 380 incidencias, la mayoría de ellas en Albacete.

En un comunicado, la Junta ha informado de que el plan se mantiene activo después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya establecido avisos amarillos por lluvias y granizo para toda la región para la jornada de este domingo.

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Desde la activación del Meteocam, el pasado jueves 1 de octubre, hasta las 08:00 horas de este domingo se han registrado 197 incidencias en Albacete, la mayor parte de ellas en Madrigueras; seguida de Toledo, con 73 incidentes recogidos; Cuenca, que ha recibido 48 avisos;, Ciudad Real, con un total de 35 y Guadalajara, con 27 registradas.

Desde las 22:15 horas del viernes, y ante la situación acaecida en la localidad de Madrigueras, el Meteocam está activado en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la activación de los recursos adscritos al plan que fueran necesarios en los trabajos de recuperación.

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Además de Madrigueras, la Junta ha informado de que Illescas, Manzanares, Alcázar de San Juan y Quintanar de la Orden también se han visto afectadas "de manera considerable" por inundaciones.

Los avisos de este domingo alertan de precipitación acumulada en una hora de más 15 mm, y en la comarca de la Serranía de Guadalajara se podrían superar los 40 mm en doce horas. También se han emitido avisos por tormentas con posibilidad de granizo para las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, situación que se mantendrá durante todo el día.

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Igualmente, la Dirección del Plan ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos sobre los avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas para todas las provincias de la región, a excepción de las comarcas de Hellín y Almansa y Alcaraz y Segura en la provincia de Albacete.

Esta situación se mantendrá hasta bien entrada la noche y podrían esperarse copiosas lluvias y tormentas acompañadas de granizo.

Para este lunes, 5 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos amarillos para las provincias de Albacete, Cuenca y Toledo, aunque previsiblemente estos avisos pueden actualizarse a lo largo del día.

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El Gobierno regional ha recordado que los avisos amarillos alertan de tormentas, que pueden ser intensos localmente, por lo que ha subrayado que "es fundamental que la población extreme la precaución y siga todas las recomendaciones de autoprotección". EFE