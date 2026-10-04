La victoria de España sobre República Checa fue vista por más de 4 millones de personas

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El partido disputado ayer entre España y República Checa, correspondiente a la Liga de Naciones y que acabó con victoria del equipo español (3-1), tuvo una audiencia de 4.375.000 espectadores como promedio y un 39,5 % de cuota de pantalla.

Según datos de Barlovento Comunicación, el minuto de oro de la jornada se registró también durante la emisión del España-República Checa, a las 22:35 horas, con 5.023.000 espectadores viendo la retransmisión en La1. Además, un total de 8.341.000 de personas vieron al menos un minuto del partido.

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El programa también registró un mayor número de espectadores invitados a las 20:47 horas. De los 4.375.000 espectadores que congregó la emisión, 250.000 eran individuos no residentes en el hogar, lo que representa el 6% de la audiencia. EFE