La acampada de vivienda de València pasa su primera noche y aspira a ser indefinida

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Valencia, 4 oct ( EFE).- La acampada espontánea que comenzó este sábado por la tarde en València tras la manifestación por la vivienda ha pasado su primera noche con la aspiración de continuar de forma “indefinida”.

Un centenar de tiendas y más de 200 personas componen este domingo por la mañana la acampada a los pies del Ayuntamiento, que a primera hora ha convivido sin problemas con una carrera popular de las Fallas en los alrededores.

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En declaraciones a EFE, uno de sus portavoces, Hugo, ha explicado que la primera tienda que se instaló fue una para recoger recursos con los que atender a los acampados y enseguida se colocaron más alrededor, que funcionan de manera asamblearia y organizados en comisiones.

El fue uno de los que se manifestaron ayer en València, y al acabar la marcha optó por iniciar esta acampada, que cuenta con el apoyo del Sindicato de Inquilinas pero no la organiza.

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Junto a las tiendas se ven puntos en los que se hacen pancartas, otros para el avituallamiento de alimentos, carteles que claman contra los “buitres” de las viviendas, o un buzón de sugerencias sobre “cosas a hablar”.

A las 10:00 horas han celebrado una asamblea en la que han reivindicado que van a seguir aguantando y no les van echar de la plaza, y han explicado las comisiones que hay ya y las que quieren hacer.

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“Está cogiendo fuerza muy rápido”, ha destacado este portavoz, que ha explicado que han votado que la acampada sea “sea indefinida, hasta cuando haga falta” y que en su mayoría son gente joven, de entre 20 y 30 años.

La intención es dedicar este domingo a que la acampada “se vaya asentando” y, por ejemplo, organizarla en calles con nombres, como se ha hecho en la de Sol de Madrid, que es “una referencia” en tanto que fueron los primeros en organizarse. EFE

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