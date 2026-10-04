Jaén recupera, medio siglo después, la joya artística de Santo Domingo

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Ginés Donaire

Jaén, 4 oct (EFE).- El patrimonio monumental de Jaén se ha visto enriquecido con la apertura de la antigua iglesia del Real Convento de Santa Catalina Mártir, conocido popularmente por Santo Domingo, cerrado desde hace más de medio siglo y donde el Gobierno ha invertido tres millones de euros para convertir el edificio en un centro cultural que gestiona la Diputación Provincial.

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La actuación ha permitido la recuperación -también a nivel turístico- de cúpulas, pinturas murales, frescos y elementos ornamentales, además de intervenir sobre cubiertas, carpinterías y problemas de humedad, que van desde el gótico tardío al Renacimiento, aunque durante los trabajos también aparecieron restos vinculados al antiguo palacio almohade, que han sido integrados en el espacio.

“Con esta obra se recupera un patrimonio emocional”, ha indicado a EFE el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, sobre una intervención que ha sido financiada con fondos Next Generation.

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El presidente de la Diputación jiennense, Juan Latorre, ha calificado como “día histórico” la apertura de este icono monumental que, según ha dicho, va a servir para “recuperar la identidad del patrimonio” artístico del casco antiguo de Jaén.

Santo Domingo es el resultado de un proceso constructivo prolongado entre finales del siglo XV y el último tercio del siglo XVI. Sobre algunos de los palacios islámicos previos se comenzó a levantar una iglesia tardogótica de la que aún perviven elementos como la capilla mayor y algunas bóvedas.

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Entre 1575 y 1582 continuaron las obras del templo y se siguió un nuevo proyecto manierista, configurando la nave, el coro y la portada actual. Este momento ​culmina con su consagración en 1578 coincidiendo con la finalización de las obras principales, aunque la portada no se acabaría hasta 1582. La autoría de esta fase renacentista se ha relacionado con el arquitecto Alonso Barba.

Uno de los aspectos más fascinantes que contempla la restauración es la consolidación de sus bóvedas pintadas al fresco, uno de los elementos de mayor interés artístico de la iglesia, donde destaca el nutrido grupo de dragones representados en la capilla mayor.

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El alcalde de Jaén, Julio Millán, también ha subrayado el especial significado de recibir este reconocimiento en el Convento de Santo Domingo, situado en pleno corazón del casco antiguo de la ciudad, un espacio que ha definido como “un claro testigo de la historia de esta ciudad, de esta provincia, y del legado que entre todos estamos consiguiendo poner en valor”.

El alcalde ha reivindicado el trabajo conjunto que las administraciones están desarrollando para recuperar el patrimonio jiennense, con actuaciones como la modernización del Palacio de Villardompardo, la apertura de la iglesia del Convento de Santo Domingo o el proyecto para transformar el solar de la plaza de Santiago en una residencia de estudiantes.

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Millán ha celebrado el triángulo monumental “inigualable” conformado por los Baños Árabes del Palacio de Villardompardo, el Antiguo Hospital de San Juan de Dios y Iglesia de Santa Catalina Mártir junto al Convento de Santo Domingo. EFE

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(foto) (vídeo)