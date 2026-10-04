¿Fin del asentamiento de la playa del Trampolín?

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Rafael Peña

Ceuta, 4 oct (EFE).- Unos días después de que más de 80.000 personas entraran en Ceuta a través del espigón fronterizo del Tarajal, la conocida playa del Trampolín se había convertido en uno de los principales asentamientos de las miles de personas que se quedaron en la ciudad.

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Los migrantes fueron llegando poco a poco a esta zona de baño, situada en la bahía norte de la ciudad, muy cerca de la planta desaladora y en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), al que no podían acceder al tener su capacidad de 512 plazas cubierta y rebasada.

Por esta circunstancia, los migrantes que fueron llegando al CETI, bajaron unos metros para dirigirse a la playa del Trampolín, donde poco a poco se fue dando forma a un auténtico campamento improvisado.

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Los migrantes hicieron acopio de todo tipo de materiales, principalmente maderas, cañas y plásticos, además de adquirir tiendas de campaña para ir estableciéndose en esta zona a la espera de encontrar una solución a su situación irregular.

Lo que al principio alojaba a unas pocas personas, se fue convirtiendo en un poblado donde han llegado a convivir más de 3.500 individuos, una parte de los cuales fue ocupando otras zonas aledañas como la playa de Benítez y la Fábrica del Guano.

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La playa del Trampolín se ha convertido en el "epicentro" de la entrada masiva debido a la gran cantidad de personas acumuladas -nadie ha podido dar una cifra aunque el Gobierno ceutí lo eleva a más de 3.500- y a los conflictos que se han producido en este lugar entre los propios acampados.

Además, la masiva presencia de migrantes en este núcleo de baño ha provocado que las aguas se hayan visto contaminadas debido a que utilizaban el mar no sólo para lavar su ropa, sino también utensilios para hacer comida.

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Este domingo la Policía Nacional está interviniendo en la playa del Trampolín con la intención de poder poner fin a este asentamiento que se espera desmantelar de forma definitiva, si no es en las próximas horas, sí a lo largo de estos días.

Esta actuación plantea entre los vecinos ceutíes la pregunta de si, después de más de dos meses, se producirá el fin del asentamiento de la playa del Trampolín. EFE

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(Foto) (Vídeo)