Establecen cordones de seguridad en la playa Trampolín para evitar huídas en el desalojo

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Ceuta, 4 oct (EFE).- La Policía Nacional, con decenas de efectivos y más de una veintena de vehículos, ha establecido varios cordones de seguridad en el entorno de la playa del Trampolín (Ceuta) para evitar que los migrantes que permanecen en esta zona huyan durante el desalojo que se realiza.

La respuesta policial, según ha podido comprobar EFE, se produce después de que en las dos anteriores operaciones de similares características se registraran huídas y carreras por parte de las personas que están asentadas en este entorno.

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La intención del operativo es llevar hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) al mayor número de personas para su identificación, aunque no se ha determinado oficialmente si la playa será desalojada totalmente o el operativo se centrará en los migrantes que posteriormente pueden ser realojados en otros emplazamientos habilitados por el Gobierno.

Esta decisión dependerá del número de plazas que haya vacantes en otros lugares.

Por el momento, el operativo, después de casi dos horas y media, se desarrolla con normalidad. EFE

(foto) (vídeo)