Escritor James Rebanks cree el mundo cambia haciendo "cosas reales, no con redes sociales"

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Madrid, 4 oct (EFE).- "Nos hemos convencido de que escribir en las redes sociales cambia el mundo, cuando lo que realmente lo cambia es hacer cosas de verdad", afirma en una entrevista con EFE el autor británico James Rebanks, quien considera que los problemas del planeta "a menudo son problemas locales pero a gran escala".

Natural del condado inglés de Cumbria, Rebanks publica este domingo en España su última obra, 'El lugar de las mareas' (editorial Capitán Swing), en la que relata a medio camino entre la autobiografía y el libro de viajes y curiosidades su estancia de varios meses en el lejano archipiélago noruego de Vega, trabajando junto con la anciana Anna, una de las últimas recolectoras de plumón de pato éider ('Somateria mollissima'), y su amiga y ayudante Ingrid.

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Estas aves, los patos de mayor tamaño de Europa, habitan en las costas árticas y subárticas y "son increíbles" porque "pasan gran parte de su vida en mar abierto, donde se sienten más seguras, buceando en busca de cangrejos" pero tienen que poner sus huevos en tierra, lo que hacen en pequeñas islas.

"En algún momento del pasado, descubrieron que anidar cerca de las cabañas de los pescadores era más seguro, ya que las nutrias y otros depredadores temen a las personas", explica, así que empezaron a hacerlo bajo las casas o los graneros donde se guardaba el ganado y sólo fue cuestión de tiempo que alguien se diera cuenta de que "sus plumas son perfectas para ropa de cama o almohadas".

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El paso siguiente fue construir nidos para estas aves y proteger su estancia durante la puesta y eclosión de sus huevos para, una vez que levantaran vuelo, "cosechar" su plumón, que se convirtió así en "uno de los mayores productos de lujo del mundo" demostrando de paso que el cuidado de la biodiversidad también puede ser un buen negocio económico.

Labor dura, gente dura

'El lugar de las mareas' describe una labor dura en un entorno natural salvaje y desolado, tan exigente que "calculo que sólo unas pocas docenas de personas se dedican a ello" hoy día, afirma.

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Rebanks, que consiguió el premio The Lakeland y una popularidad inesperada con su primer libro 'La vida del pastor' en la que describía la labor en su granja, explica que el mar de Noruega es "muy diferente" al del Reino Unido pero su experiencia resultó "extraña" por "las similitudes con mi propia vida".

Los habitantes de aquellas islas remotas "son gente dura en un entorno extremo y, aunque parecen bruscos, en realidad son increíblemente amables, como mi propia gente", algo que "no es una coincidencia" porque los primeros habitantes de Cumbria "procedían de lugares similares hace mil años, vikingos", que ya recolectaban el plumón de éider, y sus valores "son muy similares: estar con Anna fue como visitar a una prima perdida hace tiempo".

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El hecho de que esta mujer dedicara muchos años de su vida a convencer a los éideres para que se acercaran a su isla y anidaran en ella "es algo extraordinario" y "no estoy seguro de haber conocido nunca a nadie tan estoico, obstinado y persistente" capaz de "dedicar gran parte de su vida a ayudar a los patos".

Conciencia ambiental

Recuperar la conexión con el entorno es, para el británico, algo necesario para cuidar el planeta y "creo que la gente es sincera en su deseo de hacer algo" pero "estamos tan alejados de la Naturaleza que nos cuesta saber qué hacer" más allá de las pantallas de los dispositivos electrónicos.

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Por ello, pide tomar como ejemplo a pueblos indígenas de todo el mundo que "se han visto a sí mismos como parte de ella y han cultivado ideas de custodia y gestión responsable" y propone actuar sin esperar a grandes decisiones políticas o económicas: "podemos hacer mucho bien trabajando en nuestro propio entorno para que sucedan cosas positivas, como plantar árboles, cavar estanques o cultivar alimentos y cuidar el paisaje".

Esta reconexión puede tener incluso un punto místico, como sucedía con Anna en la isla donde pensaba contar con el apoyo de una especie de "troll" femenino que le protegía: la "huldra", de la cual "hablaba con cariño y creía que existía" aunque "yo tenía mis propias protectoras míticas en esa isla, que eran Anna e Ingrid".

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Rebanks no duerme con un edredón de plumas de éider porque "son tan difíciles de conseguir como encontrar una aguja en un pajar" y "me dijeron desde el principio que yo estaría al final de la lista de espera". EFE

EFE

ppm