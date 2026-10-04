El temporal deja a más de 17.000 clientes sin electricidad en el área de Barcelona

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Las lluvias torrenciales caídas esta noche en el área metropolitana de Barcelona han dejado a un total de 17.654 clientes sin suministro eléctrico en Barcelona y algunos municipios de su área metropolitana.

Según datos de Protección Civil hasta las 9:30 horas, el temporal ha provocado unas 220 incidencias en la red eléctrica.

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Los municipios más afectados son Barcelona, con 4.299 clientes sin servicio; Badalona, con 3.056 afectados, y Santa Coloma de Gramenet, con 1.141.

Actualmente, se trabaja para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas. EFE