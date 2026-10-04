El Senado creará el miércoles la comisión de investigación sobre la crisis de Ceuta

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Madrid, 4 oct (EFE).- El pleno del Senado debatirá y votará el próximo miércoles la creación de una comisión de investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio y la gestión del Gobierno antes, durante y con posterioridad, la cual previsiblemente será aprobada, gracias a la mayoría del PP.

El PP ha informado este domingo de que el debate será incluido en el orden del día del pleno a propuesta de su grupo. La reunión de la Mesa está prevista para este lunes por la tarde.

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La creación de esta comisión de investigación había sido anunciada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 28 de septiembre ante la Junta Directiva de su partido.

Será la octava comisión de investigación creada en el Senado en esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS, la dana, el apagón eléctrico, RTVE, la red ferroviaria y la SEPI; y la sexta que estará en activo, pues las dedicadas al apagón y al CIS ya han concluido sus trabajos.

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El PP ha indicado en un comunicado que el objeto de la nueva comisión de investigación parlamentaria será analizar los antecedentes, circunstancias, causas y responsables del "asalto a la frontera", así como la gestión del Gobierno en la crisis.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha señalado que la intención es "poner luz de cómo ocurrió, cómo se ha actuado, cómo evitar que vuelva a producirse y quiénes han sido los responsables de este ataque a la soberanía nacional y a la integridad territorial".

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El pleno comenzará el martes con la sesión de control al Gobierno y en el orden del miércoles figuran ya la aprobación de la ley de concesión de nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española y el planteamiento de dos nuevos conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional (TC).

También mociones del PP sobre la amenaza del narcotráfico y para impulsar la representación de Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones y otra moción del PSOE sobre la renovación pendiente del Senado de un tercio de vocales del Tribunal Constitucional.

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Además, los tres ministros que se ausentaron de sus comisiones sectoriales en agosto pese a estar citados -ya que decidieron dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta en período vacacional únicamente en el Congreso- han vuelto a ser convocados para comparecer.

Así, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, está citado este jueves, día 8, en la Comisión de Interior del Senado, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo está el día 22 en la comisión de su ramo y la de Defensa, Margarita Robles, en la del suyo el día 23. EFE

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