El belga Erik Lambrechts arbitrará el Croacia-España en Split

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El belga Erik Lambrechts dirigirá el martes 6 de octubre, en Split, el partido entre Croacia y España, correspondiente al grupo A3 de la Liga de Naciones, según informó este domingo la UEFA.

Lambrechts, de 42 años, es árbitro FIFA desde 2014. Ha pitado numerosos encuentros de la selección española sub-21 y también es uno de los habituales en Europa, pues ha estado en encuentros de ediciones anteriores de la Liga de Campeones, de la Liga Europa y de la Liga Conferencia.

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Su último duelo continental fue la temporada pasada cuando dirigió el Celta de Vigo-Lyon (1-1), de octavos de final de la Liga Europa.

Lambrechts estará secundado en las bandas por sus compatriotas Jo de Weirdt y Kevin Monteny y en el VAR por Bram Van Driessche. EFE