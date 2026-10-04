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Doce comarcas recuperan la movilidad tras recórds de lluvia en Barcelona y otras ciudades

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Doce comarcas catalanas han quedado ya fuera de las restricciones de movilidad decretadas por el gobierno de la Generalitat debido al temporal de lluvia, mientras que otras ocho comarcas siguen bajo estas restricciones, después de una noche de récords de precipitaciones en Barcelona y otras ciudades.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha comparecido este domingo por la mañana en rueda de prensa para dar datos sobre el impacto del temporal de lluvias torrenciales que azota Cataluña desde anoche y que ya se ha cobrado dos víctimas mortales, en las localidades barcelonesas de Tordera y Montornès del Vallès.

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Parlon ha anunciado que en doce de las veinte comarcas en alerta se levantan ya las restricciones de movilidad: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès, Moianès, Osona y Ripollès.

En cambio, siguen bajo las mismas restricciones otras ocho comarcas donde el temporal seguirá golpeando en las próximas horas, hasta las dos del mediodía: Alt Empordà, Baix Empordà, la Garrotxa, Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, La Selva y Vallès Oriental.

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En las primeras horas, el temporal afectó sobre todo a las comarcas del litoral central de Cataluña, incluida la ciudad de Barcelona y localidades vecinas, como L'Hospitalet de Llobregat.

También ha intervenido en la rueda de prensa la directora del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), Sarai Sarroca, que ha asegurado que este episodio de lluvias torrenciales "pasa a la historia de los registros climáticos de Cataluña".

De hecho, en la ciudad de Barcelona se ha batido el récord en varias estaciones meteorológicas, como la del barrio del Raval, con 193 litros por metro cuadrado, o la de Can Bruixa, en el barrio de Les Corts, con 213 mm.

"Tenemos registros de la ciudad de Barcelona desde 1883, de diferentes estaciones de la ciudad, pero este (el de Can Bruixa) es el dato más alto jamás registrado desde entonces. Es récord de día más lluvioso", ha explicado Sarroca, que ha descrito este temporal como una "perturbación de origen tropical", en lo que representa un "cambio de escenario climático" en Cataluña.

Otros registros récord son las precipitaciones recogidas en Granollers (Barcelona), con 248 litros por metro cuadrado -68 mm en media hora-, Mataró (Barcelona), con 244 mm, y Cabrils (Barcelona), con 232 mm. EFE

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