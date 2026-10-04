Detenido en La Palma tras atropellar mortalmente a una mujer y darse a la fuga

Santa Cruz de Tenerife, 4 oct (EFE).- Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre que atropelló mortalmente con su vehículo a una mujer en Los Llanos de Aridane y se dio a la fuga.
Fuentes del instituto armado detallan a EFE que las diligencias corresponden a la Policía Local de Los Llanos de Aridane al haberse producido el atropello en el casco urbano de este municipio.
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En concreto, en el barrio de Argual, donde residían víctima y conductor.
Según publican medios locales, el arresto se produjo en el domicilio del conductor horas después del atropello mortal. EFE
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