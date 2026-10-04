Decenas de migrantes optan por regresar a Marruecos tras el desalojo del Trampolín

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Ceuta, 4 oct (EFE).- Decenas de migrantes que se encontraban en la playa del Trampolín de Ceuta, en una cifra no concretada oficialmente, han optado por regresar de forma voluntaria a Marruecos después de haber sido desalojados de este asentamiento para ser filiados en las inmediaciones de la frontera.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que muchas de las personas que permanecían asentadas en la playa han decidido no pasar por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y volver a su país de origen después de haber permanecido más de dos meses en Ceuta de forma ilegal.

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Esta escena es similar a la producida hace unos días cuando más de 150 migrantes que permanecían en la playa de Benítez optaron por volver a Marruecos en lugar de ser filiados al entender que no tenían motivos para solicitar la protección internacional, único requisito para ser trasladados posteriormente a los lugares de acogida habilitados por el Gobierno.

La Policía Nacional ha trasladado a estas personas en autobuses y, posteriormente, cerca de la frontera del Tarajal, donde se encuentran las dependencias del CATE, para ser identificados. EFE

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