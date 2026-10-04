Cataluña encara un segundo día de lluvias torrenciales, que se dirigen hacia Girona

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Cataluña encara este domingo un segundo día de lluvias torrenciales, que han dejado esta noche puntualmente más de doscientos litros por metro cuadrado, sin que haya habido heridos, y con los servicios de emergencias activados ante la previsión de que las precipitaciones afecten a las comarcas de Girona.

Las fuertes lluvias caídas anoche y esta madrugada, las más cuantiosas de los últimos veinte años, han provocado multitud de inundaciones e incidencias.

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Sobre todo en la capital catalana y las localidades barcelonesas de L'Hospitalet de Llobregat y Granollers, municipio que acumula en pocas horas 248 litros por metro cuadrado, según los datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

Al mensaje Es-Alert que ayer envío Protección Civil en veinte comarcas de Tarragona, Barcelona y Girona para informar de restricciones en la movilidad y actividades, se ha sumado otro remitido poco antes de las siete de la mañana de hoy en el Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà y Gironès para recordar la necesidad de respetar esas medidas, decretadas por la Generalitat.

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Posteriormente, ha enviado un tercer Es-Alert para avisar a la población de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs y Barcelona del riesgo de desbordamiento del río Besòs; y un cuarto en las comarcas de Vallès Oriental, Maresme y Baix Empordà para recordar que está prohibida la movilidad.

Las lluvias han derivado en un aumento histórico del caudal del río Besòs, al norte de Barcelona, que arrastra a primera hora de este domingo un caudal de 903 metros cúbicos por segundo con una altura de 3,5 metros a su paso por Santa Coloma de Gramanet.

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En un mensaje en las redes sociales, el presidente catalán, Salvador Illa, ha pedido "no bajar la guardia" por las lluvias torrenciales, que han generado "una noche complicada" y "un episodio meteorológico que aún no ha acabado".

Las lluvias han ocasionado múltiples inundaciones, sobre todo en Barcelona y L'Hospitalet, ciudad en la que han resultado especialmente afectados los barrios de Bellvitge y Sant Josep, donde se ha tenido que cerrar el centro de urgencias ambulatorias (CUAP) por inundación en las instalaciones.

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En la ciudad de Barcelona, durante la noche se ha cortado la carretera de l'Arrabassada (BP-1417), que había quedado bloqueada por la caída de un árbol y que ya ha reabierto, y se ha ido normalizando la circulación en las rondas, aunque todavía hay tramos de viales inundados en Ciutat Meridiana.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 7:00 horas de este domingo un total de 5.156 llamadas, mientras que los Bomberos de la Generalitat han superado ya el millar de salidas, sobre todo por inundaciones en bajos y pisos altos, por filtraciones desde la azotea, así como el rescate de personas atrapadas en sus vehículos.

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Los trenes de Rodalies no circularán tampoco este domingo, con excepción de las líneas RL3, RL4, en Lleida; y la R16, entre Tortosa y L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).

El servicio de Metro en Barcelona ha comenzado a operar a las cinco de la madrugada tras su cierre anticipado a las doce de la noche.

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Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha informado, sin embargo, de que la línea L1 no presta servicio entre las estaciones de Catalunya y Marina, y los trenes no paran en Rambla Just Oliveras, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En la línea L3, no hay servicio entre Paral·lel y Lesseps y los convoyes no paran en Liceu, mientras que en la L5 los trenes no se detienen en Sagrada Familia. Están también cerrados por acumulación de agua los accesos a varias estaciones.

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Cruz Roja ha habilitado espacios para albergar a un centenar de personas en las localidades barcelonesas de Mataró, Sant Cugat, Terrassa, Castelldefels, Terrassa, además de la capital catalana.

El Ayuntamiento de Barcelona ha alojado esta noche a casi un centenar de personas en equipamientos municipales, mientras que en las estaciones de Sants y de França se han cobijado más de cien personas tras suspenderse ayer sus trenes.

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Meteocat han indicado que el sistema de frentes que se ha ido formando desde ayer en el mar, y que finalmente tocó tierra al sur de Barcelona, no ha acabado de convertirse en un huracán mediterráneo, pero sí ha dejado lluvias torrenciales, con registros en algunos puntos por encima del temporal Gloria de marzo de 2020.

Según las predicciones de Meteocat, este sistema se irá alejando del litoral y prelitoral de Barcelona y se adentrará en las comarcas de Girona, en la previsión de que a última hora del día salga de Cataluña nuevamente hacia el mar en la comarca del Alt Empordà, en la frontera con Francia. EFE

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