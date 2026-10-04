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Calderón: "La concentración de los Cavaliers en España abre las puertas a más equipos NBA"

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Málaga, 4 oct (EFE).- El exjugador internacional español José Manuel Calderón, actual asesor de la dirección de los Cavaliers, aseguró que los jugadores de la franquicia de Cleveland se han sentido “como en casa” en sus cinco días de pretemporada en Málaga, una iniciativa que cree que puede “abrir puertas” a que otros equipos NBA vengan a España.

El extremeño, de 45 años y que jugó en varios equipos de la NBA entre 2005 y 2019, destacó la repercusión de esta estancia de preparación de los Cleveland Cavaliers, ya que puede ser un buen reclamo para que otros equipos de la liga profesional norteamericana “vengan a hacer pretemporadas” o a “jugar amistosos” en España.

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Uno de los motivos por los que los ‘Cavs’ de James Harden hayan iniciado sus entrenamientos oficiales en España, algo inédito hasta la fecha, es la mediación de Calderón, antiguo base y campeón del mundo con la selección en Japón 2006, y cofundador de las instalaciones donde la franquicia del estado de Ohio ha estado entrenando en el municipio de Fuengirola.

Su influencia en uno de sus antiguos equipos, ahora con un nuevo puesto como asesor de su director general, Brandon Weems, la ha combinado con su labor como socio de Berni Rodríguez, otro internacional y campeón del mundo, en ‘The Embassy’, las pistas de última generación que ya son un destino habitual de jugadores de clase mundial que quieren entrenar en la Costa del Sol.

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José Manuel Calderón declaró a los periodistas tras el partido final de entrenamiento de los Cavaliers este domingo, celebrado ante casi 10.000 espectadores en el Martín Carpena, que los jugadores se marchan "muy contentos de cómo ha pasado la semana", ya que, además de iniciar el trabajo, "han tenido la suerte de estar en diferentes sitios de Málaga, de conocer toda la zona y la cultura".

"Esto abre las puertas y acerca a otros equipos a que vengan a hacer pretemporadas, a que se pueda volver a jugar partidos amistosos o a que sea una parada de cara a esos equipos que van a Oriente Medio a jugar partidos amistosos”, recalcó.

La expedición estadounidense, según el exjugador español, ha destacado el buen trato recibido. “Algunos no habían estado en España, era la primera vez, y otros ya habían estado aquí. Donovan y Evan habían estado en ‘The Embassy’ con la asociación de jugadores. Se van contentos, muchos diciendo que quieren volver, pero no con tanto trabajo, sino de vacaciones”, subrayó.

“Desde que aterrizamos, todo el mundo ha estado por la labor de colaborar, de echar una mano. Estamos aquí para ayudarlos y se han sentido como en casa esta semana”, apunta Calderón, que “no tenía ninguna duda de cómo todo el mundo ha respetado a los jugadores”.

Precisó que a Harden, la estrella más aplaudida durante la estancia, “le encanta España" y también "la cultura y la comida; es uno de sus países favoritos", según ha comprobado en sus conversaciones con él.

“Vienen de forma diferente, también es verdad que intentan que no se les vea demasiado. Creo que hoy especialmente han podido darse cuenta de que Málaga es una ciudad de baloncesto, y tener a tantos niños hoy aquí, que era difícil organizarlo, creo que para ellos es una experiencia y un recuerdo muy especial”, añadió.

Sobre su ascenso en el órgano directivo de los Cavaliers, Calderón dijo que está “feliz de que apostaran" por él y de "tener este rol con mucha responsabilidad”, pero es “solo el principio de la temporada” y quiere “seguir creciendo y aprendiendo con este grupo”. EFE

afl/cc/jl

(Foto)

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