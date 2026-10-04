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16 Equipos de Primera iniciarán su andadura en la primera eliminatoria de la Copa del Rey

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Madrid, 4 oct (EFE).- El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey se celebrará mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (13:00 horas) con la participación de 112 clubes, entre ellos 16 de Primera, salvo Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid, que, al disputar la Supercopa de España, están exentos de competir hasta dieciseisavos de final.

En el sorteo, que se celebrará con un criterio de proximidad geográfica con cuatro bombos, volverá a estar, como en años anteriores, el condicionante de juego como local para el equipo de inferior categoría, ya que todas las eliminatorias son a partido único hasta las semifinales, que sí se disputarán a doble partido.

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En cuanto al reglamento arbitral, no habrá VAR hasta la ronda de octavos de final, y las suspensiones por amonestaciones se llevarán a cabo al ver tres cartulinas amarillas o una roja.

Los clubes de Primera que entran en este sorteo son el Celta de Vigo, Real Racing Club de Santander y Deportivo (Grupo 1), Espanyol, Athletic Club, Deportivo Alavés y Osasuna (Grupo 2), Villarreal, Valencia, Elche, Levante y Málaga (Grupo 3) y Real Betis, Getafe, Rayo Vallecano y Sevilla (Grupo 4).

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Junto a esos equipos de Primera estarán todos los de Segunda salvo los filiales de la Real Sociedad y el Celta de Vigo. Estos son el Real Oviedo, Burgos, Sporting de Gijón y Valladolid (Grupo 1), Girona, Eibar, Andorra y Sabadell (Grupo 2), Mallorca, Almería, Castellón, AD Ceuta, Albacete, Granada y Eldense (Grupo 3) y UD Las Palmas, Córdoba, Leganés, Cádiz y Tenerife (Grupo 4).

Los representantes de Primera RFEF confirmados son Mirandés, CyD Leonesa, Zamora, Ponferradina, Pontevedra, Unionistas de Salamanca y Ourense (Grupo 1), Huesca, Real Zaragoza, Europa, Barakaldo, Real Unión, UD Logroñés y UE Sant Andreu (Grupo 2), Cartagena, Antequera, Águilas y Real Jaén (Grupo 3), Extremadura CF, Rayo Majadahonda y CD Coria (Grupo 4).

De Segunda Federación están el Numancia, Coruxo, Gimnástica Segoviana, Real Ávila, Arosa, UD Llanera, Gimnástica de Torrelavega y Atlético Tordesillas (Grupo 1), Utebo, Tudelano, Amorebieta, Reus, Portugalete, Manresa, Peña Sport y CF Calamocha (Grupo 2), Atlético Baleares, UD Poblense, Alcoyano, CD Minera, Conquense, Castellonense, CP Mijas-Las Lagunas, Cieza y Puertollano (Grupo 3), Xerez, UD San Sebastián de los Reyes, Alcalá, Ciudad Lucena, Atlético Paso, Don Benito y Badajoz (Grupo 4).

Los representantes de Tercera RFEF son Covadonga, Laredo y Guijuelo (Grupo 1), CD Varea, CD Pamplona y CD Cuarte (Grupo 2), Manacor y Tarancón (Grupo 3) y Trival Valderas Alcorcón (Grupo 4).

Por la vía de la Copa Federación llega el Salamanca UDS, Sestao River, Navalcarnero y Recreativo de Huelva.

Los equipos restantes saldrán de las eliminatorias que aún quedan por disputarse este domingo correspondientes a la ronda previa. EFE

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