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El debut firme de Iván Fresneda y el estreno con dos ocasiones de Roberto Fernández

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Oviedo, 3 oct (EFE).- El defensa Iván Fresneda y el delantero Roberto Fernández fueron titulares en el triunfo (3-1) de España ante la República Checa disputado esta noche en el Carlos Tartiere de Oviedo y ya son 39 los futbolistas que han debutado a las órdenes de Luis de la Fuente.

Iván Fresneda, a sus 22 años, fue llamado por Luis de la Fuente tras la lesión de Pedro Porro y tuvo un partido plácido, en el que estuvo rápido y seguro cuando tuvo que intervenir y en el que solo se vio exigido de verdad a la media hora, cuando tras una pérdida de Pedri que propició una transición de los checos en la que el zaguero madrileño forcejeó con un Lingr que pidió falta en la frontal del área.

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El lateral derecho, asentado en el Sporting de Lisboa, pasó por las canteras de Leganés y Real Madrid antes de llegar al Valladolid, donde debutó en el fútbol profesional y se asentó en el primer equipo siendo todavía un juvenil; también fue internacional con España en categoría Sub-18, Sub-19 y Sub-21.

Mientras, Roberto Fernández se zafó con los centrales checos durante todo el primer tiempo, pero en esos 45 minutos no pudo gozar de ninguna ocasión y, aunque su labor tuvo su importancia fijando a los rivales, fue mero espectador de los goles de Lamine Yamal primero y Rodrigo Hernández después.

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Ya tras el descanso el delantero del Espanyol pudo mostrarse algo más y ahí llegaron las dos grandes ocasiones: primero, a los cuatro minutos de la reanudación, remató a las manos del portero en el primer palo un buen centro de Víctor Muñoz y casi 20 minutos después no llegó por muy poco a rematar en boca de gol un centro de Yeremy Pino desde la izquierda.

La trayectoria del delantero cordobés en las categorías inferiores de la selección española se limita a la Sub-21, cuando en junio 2025 debutó con ‘La Rojita’ tras sus buenas actuaciones en el Málaga primero y en el Sporting de Braga después.

Tanto Iván Fresneda como Roberto Fernández disputaron los 90 minutos del por momentos sufrido triunfo de España ante la República Checa por 3-1 y de esta manera se asientan en la rotación de la selección dirigida por Luis de la Fuente, que este martes visitará a Croacia para cerrar este ciclo de partidos de la Liga de Naciones.

Contando el estreno de estos dos futbolistas en el Carlos Tartiere de Oviedo, ya son 39 los jugadores que han debutado con la selección española desde que Luis de la Fuente fuese nombrado seleccionador nacional en diciembre de 2022. EFE

Pfg/id/sab

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