Rajoy urge elecciones generales y González se suma con ironía: "Si digo yo que las hay que convocar, no se convocan"

Guardar

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González han coincidido este viernes en que el actual jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, debería llamar a los españoles a las urnas. El popular ha reclamado que el paso se dé "ya", mientras que González se ha sumado implícitamente con ironía: "Si digo yo que hay que convocar elecciones, no se convocan".

"Yo tendré más éxito, por eso digo que se tienen que convocar", ha replicado Rajoy, en una mesa de debate en el 'Foro La Toja' en la que, pese al título 'Dos miradas sobre España', se ha visualizado una coincidencia significativa entre ambos expresidentes en asuntos claves en el actual contexto estatal, marcado por la votación en el Congreso de los reales decretos de vivienda.

PUBLICIDAD

Así, tanto Rajoy como González han dado a tender, el popular de forma contundente, que Sánchez ya llega "tarde" y que la convocatoria de los comicios generales ya se debería haber efectuado, dado que en país, a su juicio, "no se puede gobernar desde hace mucho tiempo". Tanto él como González han argumentado con la "incapacidad" de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"¿Se puede vivir sin presupuestos?", se ha preguntado el que fuera presidente socialista, para añadir que, si bien ahora "parece que sí", cuando él "no tuvo mayoría para aprobarlos" acabó convocando comicios.

PUBLICIDAD

Ambos mandatarios han echado en falta diálogo entre los principales partidos en España (PP y PSOE) --de hecho, Rajoy se ha declarado "un incondicional del bipartidismo"-- y con el foco en la vivienda, González ha advertido que, frente a proclamas "populistas", no habrá "solución" si no se ponen de acuerdo las administraciones.

"Estoy de acuerdo, es un problema transversal, lo tiene absolutamente todo el mundo. Esto es imposible hoy, pero es preciso un pacto de Estado", ha coincidido Rajoy y ha apuntado a la importancia de abordar esta cuestión con las autonomías. González ha agregado: "Y yo metía a los ayuntamientos, que igual tienen algo que decir".

PUBLICIDAD

(Habrá ampliación)