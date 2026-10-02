Espana agencias

Rajoy urge elecciones generales y González se suma con ironía: "Si digo yo que las hay que convocar, no se convocan"

Imagen UDYUKSM2DVBS5DXJVDQUTL63EM
Guardar

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González han coincidido este viernes en que el actual jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, debería llamar a los españoles a las urnas. El popular ha reclamado que el paso se dé "ya", mientras que González se ha sumado implícitamente con ironía: "Si digo yo que hay que convocar elecciones, no se convocan".

"Yo tendré más éxito, por eso digo que se tienen que convocar", ha replicado Rajoy, en una mesa de debate en el 'Foro La Toja' en la que, pese al título 'Dos miradas sobre España', se ha visualizado una coincidencia significativa entre ambos expresidentes en asuntos claves en el actual contexto estatal, marcado por la votación en el Congreso de los reales decretos de vivienda.

PUBLICIDAD

Así, tanto Rajoy como González han dado a tender, el popular de forma contundente, que Sánchez ya llega "tarde" y que la convocatoria de los comicios generales ya se debería haber efectuado, dado que en país, a su juicio, "no se puede gobernar desde hace mucho tiempo". Tanto él como González han argumentado con la "incapacidad" de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"¿Se puede vivir sin presupuestos?", se ha preguntado el que fuera presidente socialista, para añadir que, si bien ahora "parece que sí", cuando él "no tuvo mayoría para aprobarlos" acabó convocando comicios.

PUBLICIDAD

Ambos mandatarios han echado en falta diálogo entre los principales partidos en España (PP y PSOE) --de hecho, Rajoy se ha declarado "un incondicional del bipartidismo"-- y con el foco en la vivienda, González ha advertido que, frente a proclamas "populistas", no habrá "solución" si no se ponen de acuerdo las administraciones.

"Estoy de acuerdo, es un problema transversal, lo tiene absolutamente todo el mundo. Esto es imposible hoy, pero es preciso un pacto de Estado", ha coincidido Rajoy y ha apuntado a la importancia de abordar esta cuestión con las autonomías. González ha agregado: "Y yo metía a los ayuntamientos, que igual tienen algo que decir".

(Habrá ampliación)

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Feijóo responsabiliza al Ejecutivo del fracaso de las votaciones y asegura que “España no aguanta más”

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Los fondos seguirán desahuciando, los propietarios subirán la renta y el alquiler de temporada no se regulará: las medidas que decaen con el ‘no’ de PP, Junts y Vox al decreto

El rechazo de los tres partidos deja sin efecto las nuevas protecciones frente a determinados desahucios, la regulación estatal de los alquileres de temporada y por habitaciones y los incentivos fiscales para contener las rentas

Los fondos seguirán desahuciando, los propietarios subirán la renta y el alquiler de temporada no se regulará: las medidas que decaen con el ‘no’ de PP, Junts y Vox al decreto

Termina la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Viernes de alta intensidad en el Congreso, pero también en el exterior, donde los manifestantes han buscado presionar para la convalidación de las medidas. Al final, sin embargo, la decisión de Junts ha condenado las medidas al fracaso: 172 votos a favor y 178 en contra

Termina la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

La inflación se dispara hasta el 4,9% en septiembre y eleva la estimación de revalorización de las prestaciones contributivas para el próximo año, aunque el porcentaje definitivo no se conocerá hasta diciembre

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Baleares juzga a un hombre por matar a su pareja de 66 puñaladas delante de su hija: “En 16 años en la Policía no vi burrada semejante”

El jefe de Homicidios de la Policía Nacional declara este viernes en el juicio del crimen machista de Can Pastilla

Baleares juzga a un hombre por matar a su pareja de 66 puñaladas delante de su hija: “En 16 años en la Policía no vi burrada semejante”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Los fondos seguirán desahuciando, los propietarios subirán la renta y el alquiler de temporada no se regulará: las medidas que decaen con el ‘no’ de PP, Junts y Vox al decreto

Termina la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Junts tumba los decretos de vivienda, revienta la legislatura y empuja a Sánchez a considerar las elecciones generales

Quién paga la mansión de Puigdemont en Waterloo: 550 metros cuadrados, tres baños y 4.400 euros de alquiler que se financian con “donaciones de amigos”

ECONOMÍA

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

DEPORTES

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años