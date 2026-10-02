Neuville, líder en Cerdeña, y Solberg por delante de Evans y Pajari

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Redacción Deportes, 2 oct (EFE).- El belga Thierry Neuville (Hyundai) lidera el Rally de Italia-Cerdeña, última prueba del campeonato, una vez disputada la primera etapa, en la que el sueco Oliver Solberg ha recortado puntos en su lucha por el título mundial de pilotos con sus compañeros en el equipo Toyota el británico Elfyn Evans, sexto, y el finlandés Sami Pajari, quinto.

Neuville, campeón mundial en 2024, lidera la prueba por delante de su compañero en Hyundai el francés Adrien Fourmaux, segundo a sólo 4 décimas. Solberg se sitúa tercero 12.3 segundos el belga y tiene por detrás a otro francés, el nueve veces campeón Sebastien Ogier, cuarto a 37.4, Sami Pajari, quinto a 40.2; y el líder del certamen, Elfyn Evans, sexto a 1.08.9.

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Evans llegó a Cerdeña con 17 puntos de ventaja sobre Pajari y 21 sobre Solberg y hay un total de 35 en juego. Con la presente situación, el galés sería el campeón.

Solberg había perdido tiempo por un problema con los neumáticos en la especial inaugural de este viernes, pero remontó hasta la tercera plaza con 27,9 segundos de ventaja sobre Pajari y 56.6 sobre Evans.

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El difícil rally del esañol Dani Sordo continuó cuando el piloto de Hyundai se salió de la carretera en la última especial del viernes. Sordo y su nueva copiloto, Patricia Sáiz, resultaron ilesos.

El rally continúa el sábado, en una jornada en la que esperan seis especiales y 123,66 kilómetros cronometrados. EFE