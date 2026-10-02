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México enfrenta en amistoso a Estados Unidos, en duelo de gran rivalidad

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Redacción deportes, 2 oct (EFE).- La selección de México enfrentará el sábado a Estados Unidos en Arizona, en uno de los partidos amistosos más esperados de este fin de semana en la fecha FIFA, entre las dos selecciones de más rivalidad en la Concacaf.

El encuentro, tercero de ambos cuadros después de haber sido eliminados en los octavos de finales de la pasada Copa Mundial, llega luego de que México empató 1-1 con Colombia y con Perú, en tanto los estadounidenses golearon 4-1 a los peruanos y superaron por 4-2 a Chile.

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Tanto el seleccionador mexicano, Rafael Márquez; como el de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, utilizarán el duelo para mover a algunos de sus titulares y establecer las bases para el nuevo ciclo hacia la Copa Mundial del 2030; sin embargo, saldrán con una propuesta ofensiva, por el encono deportivo entre ambos países.

El pasado 5 de julio, México fue eliminado en un dramático partido por Inglaterra; un día después, Estados Unidos fue goleado 4-1 por Bélgica, con lo que dos de las sedes del Mundial quedaron por debajo de las expectativas, lo cual también sucedió con Canadá.

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Tanto Márquez como Pochettino tienen como propósito alcanzar por lo menos los cuartos de finales en el Mundial del 2030, un reto difícil, que deberán asumir desde ya.

Aunque es un duelo no oficial, las dos selecciones mostrarán parte de las armas con las que disputarán el próximo mes de noviembre los cuartos de finales de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que los mexicanos defenderán el título ganado el año pasado.

México, décimo del ránking de FIFA, asume el nuevo ciclo con una combinación de veteranos y jóvenes, algo que también hacen los estadounidenses, decimosexto equipo del mundo, los dos concentrados en crecer para colocarse entre los ocho mejores del próximo Mundial.

Después de este partido, el próximo martes México enfrentará a Chile y Estados Unidos a Canadá.

- Alineaciones probables:

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Tyler Adams; Cavan Sullivan, Gio Reyna, Malik Tillman; Justin Ellis.

Seleccionador: Mauricio Pochettino.

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez; Roberto Alvarado, Santiago Giménez, Hirving Lozano.

Seleccionador: Rafael Márquez.

Árbitro: Por designar.

Estadio: State Farm Stadium, Arizona.

Hora: 19:00 horas (02:00 GMT).EFE

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