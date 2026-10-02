Arguibide se gana el futuro en Osasuna y renueva hasta 2030

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Pamplona, 2 oct (EFE).- El canterano rojillo Iñigo Arguibide, que ha aprovechado la lesión de Rosier para asentarse en el lateral derecho, renueva su contrato con Osasuna hasta junio de 2030.

Iñigo Arguibide ha caído de pie en el primer equipo de Osasuna y el club ha querido reconocer su irrupción con una renovación muy esperada.

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El canterano y la entidad rojilla han alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2030, tres temporadas más de las inicialmente contempladas, en un nuevo compromiso que eleva también su cláusula de rescisión hasta los 15 millones de euros en LaLiga EA Sports.

La renovación supone el respaldo definitivo a un jugador que se ha convertido en una de las revelaciones del inicio de temporada.

Arguibide ha sido titular en los siete primeros encuentros de LaLiga y es, a sus 21 años, el futbolista de Osasuna que más minutos ha disputado en este arranque liguero.

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Su oportunidad llegó en buena medida tras la lesión de Rosier, pero el canterano ha respondido sobre el césped hasta hacerse con un puesto en el lateral derecho.

El crecimiento de Arguibide culmina así un proceso de formación que comenzó lejos de esa posición.

Nacido en Huarte el 19 de abril de 2005, dio sus primeros pasos en el CD Huarte y el Gazte Berriak antes de incorporarse a Tajonar. Allí comenzó a reconvertirse desde la posición de delantero hasta convertirse primero en jugador de banda, después en carrilero y finalmente en lateral derecho.

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En Osasuna Promesas terminó de moldear su nuevo rol y su progresión le llevó a debutar con el primer equipo con apenas 18 años. Fue el 25 de febrero de 2024 en Las Palmas, en un encuentro que terminó con empate a uno.

La pasada temporada alternó sus apariciones entre el primer equipo y el filial, antes de dar el salto definitivo este curso.

El club, que contaba con la posibilidad de prorrogar durante dos temporadas el anterior contrato, ha optado finalmente por sellar un nuevo acuerdo de tres años.

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La apuesta se traduce en una vinculación hasta 2030 y en una cláusula de 15 millones, en una muestra de la confianza depositada en uno de los últimos talentos surgidos de Tajonar.

La renovación tendrá su puesta de largo la próxima semana, cuando Arguibide protagonice el acto oficial junto al director deportivo de Osasuna, José Antonio Prieto 'Cata'.

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Será la escenificación de un vínculo que el canterano ha reforzado en apenas unas semanas a base de minutos, titularidades y una oportunidad que ha sabido convertir en un sitio propio en el primer equipo. EFE

le/jug/apa