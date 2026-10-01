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Justicia crea una herramienta de IA que agilizará la tramitación de recursos en el Supremo

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Madrid, 1 oct (EFE).- El Ministerio de Justicia ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial (IA) que permitirá a los equipos jurídicos de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) agilizar la tramitación de miles de recursos.

Según informa el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la nueva herramienta, diseñada y entrenada con la colaboración del gabinete técnico del Supremo, analiza automáticamente los recursos y la documentación presentada y extrae la información más relevante.

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En segundos, identifica los datos clave (partes implicadas, la materia sobre la que trata el procedimiento, la normativa citada o argumentos jurídicos), y organiza toda la información de forma estructurada para que pueda consultarse de manera rápida y sencilla.

También puede asignar grupos de asuntos a distintos equipos de trabajo, conocer el estado de revisión de cada uno de ellos y acceder directamente al expediente electrónico correspondiente, evitando búsquedas manuales y mejorando la coordinación entre profesionales.

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De esta forma, magistrados y letrados podrán centrarse en el análisis jurídico de los asuntos, gestionar de forma conjunta aquellos que presentan características similares y reducir el tiempo dedicado a tramitar cada recurso.

No obstante, en ningún caso la herramienta sustituirá el criterio jurídico de magistrados o letrados. "La IA no decide, no resuelve ni propone sentencias, solo organiza la información y automatiza tareas repetitivas", destaca Justicia.

Esta herramienta ha sido desarrollada por el Ministerio "con las máximas garantías de seguridad". Se basa en sistemas operativos libres propiedad del Estado y está alojada en sus servidores, en entornos aislados dentro de sus propios centros de procesamiento de datos.

Para facilitar el uso de la IA, Justicia ha ofrecido sesiones de formación en el Supremo.

La nueva herramienta facilitará una gestión más eficiente de los miles de recursos que llegan cada año a la Sala Primera del Alto Tribunal, dedicada a la jurisdicción civil.

Solo en el primer semestre de este año, esta Sala ha registrado 7.279 nuevos asuntos. De ellos, 6.881 eran recursos de casación y muchos de ellos compartían características similares.

El Supremo ya cuenta con otras soluciones tecnológicas desarrolladas por el Ministerio y que permiten textualizar grabaciones en tiempo real, anonimizar documentos, resumir información y traducirla a un lenguaje sencillo, etcétera.

También opera con un sistema de gestión procesal digital, visores de expedientes, sistemas de firma electrónica que permiten firmar providencias y autos desde el móvil. EFE

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