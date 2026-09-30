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Comienza una interesante Feria de Otoño con récord histórico de abonados en Las Ventas

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Paco Aguado

Madrid, 30 sep (EFE).- La Feria de Otoño, segundo gran ciclo de la temporada taurina madrileña tras San Isidro, comienza mañana jueves con unas interesantes combinaciones de toros y toreros y con el hito de que la Monumental de Las Ventas haya registrado para la cita un récord histórico de abonados.

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La empresa Plaza 1, gestora del recinto, informó ya el pasado 17 de septiembre que en las taquillas se había alcanzado la cifra de venta y renovación de un total de 21.816 abonos, el máximo de sus 90 años de vida y también el permitido por ley, que suponen un 92 por ciento del aforo del coso, que llega las 23.624 localidades.

La presencia de Morante de la Puebla, que vuelve a Madrid un año después de cortarse la coleta en señal de una despedida luego no confirmada, así como la de toreros en gran momento, triunfadores de San Isidro y el debut de varios jóvenes con grandes expectativas ha contado para que el coso vuelva a llenarse en el último y definitivo tramo de una temporada que comenzó a últimos de marzo.

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Con ese ambiente de máxima expectación, el ciclo se abrirá este jueves con una novillada de El Retamar, con la que actuarán el aragonés El Mene, que se despide del escalafón días antes de su alternativa en Zaragoza, el toledano Nacho Torrejón y el catalán Mario Vilau, que será duda hasta el último momento tras el grave percance sufrido el pasado fin de semana.

Ya el sábado 2 de octubre, en la primera de las corridas de toros, el encierro de Alcurrucén será lidiado por el riojano Diego Urdiales, que salió a hombros en la feria de mayo, el malagueño Fortes y el gaditano Christian Parejo, también destacado del abono isidril y que sustituirá a Mario Navas, al que una seria lesión ósea ha impedido confirmar su doctorado.

El domingo 3 los toros serán de la divisa de Victoriano del Río, y con ellos están anunciados el cacereño Emilio de Justo, el madrileño Víctor Hernández y el adolescente salmantino Marco Pérez, que, un año después de su alternativa, confirmará el doctorado tras repetir éxitos a lo largo de toda la temporada.

El domingo 4 será el turno de la corrida de Victorino Martín, a la que esta vez se enfrentarán el veterano madrileño Uceda Leal, que atraviesa un gran momento, el murciano Paco Ureña y el sevillano Borja Jiménez, uno de los toreros con más paseíllos esta temporada.

Tras cinco días de paréntesis, y ya con el horario de las 17:30 horas, el 9 de octubre tendrá lugar la final del certamen de novilleros sin picadores 'Camino hacia Las Ventas', que aún no tiene definido su cartel tras las novilladas eliminatorias celebradas durante todo el verano en varias localidades de la Comunidad de Madrid.

Al día siguiente, el madrileño Álvaro Serrano, uno de los tres novilleros lograron atravesar a hombros la Puerta Grande de Las Ventas en San Isidro, lidiará cómo único espada utreros de las divisas de Fuente Ymbro, Montealto, Conde de Mayalde, Torrehandilla, Domingo Hernández y Julio de la Puerta.

Y el domingo 11, el extremeño Antonio Ferrera y el valenciano Román estoquearán, mano a mano, un encierro del hierro de Adolfo Martín, en el que será el festejo previo a la cita más destacada del ciclo, en este caso fuera del abono pero también con el lleno total garantizado.

Se trata de la ya tradicional Corrida de la Hispanidad, cuyo cartel está dedicado esta vez a la ciudad autónoma de Ceuta, en la que volverá a torear en Madrid Morante de la Puebla, justo un año después de que en esta misma fecha anunciara una despedida de la que semanas después se retractó.

El torero sevillano, tras una intensa y brillante temporada, se anuncia esa tarde con el mexicano Héctor Gutiérrez, que entra en el cartel como triunfador de la sexta edición de la Copa Chenel, y con el prometedor joven aragonés Aarón Palacio, al que confirmará la alternativa con toros de las divisas de Garcigrande Y Núñez del Cuvillo.

Las Ventas cerrara así sus puertas hasta 2027, manteniendo, en las grandes citas, un muy elevado y creciente número de espectadores en sus tendidos, gradas y andanadas, señal del cada vez mayor interés que genera la tauromaquia, en especial entre los sectores más jóvenes de la población, cada vez más presentes en los festejos. EFE

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