Vox respalda a su trabajadora frente a Ortega Smith y le reclama el acta de diputado

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Madrid, 29 sep (EFE).- Vox ha respaldado este martes a la trabajadora del partido que se querelló contra el exdirigente de la formación Javier Ortega Smith, a quien ha vuelto a pedirle que dimita como diputado y entregue su acta.

El Tribunal Supremo no admitió a trámite este lunes la querella presentada por la trabajadora por un presunto delito contra la integridad moral y otro de prevaricación administrativa. Durante el proceso judicial, ella aportó un audio que grabó durante la reunión en la que fue despedida por Ortega Smith y en el que él le reprocha no haber mostrado "ningún interés" ni haber ido a ningún pleno del Ayuntamiento de Madrid durante su baja de maternidad.

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Fuentes de la formación de Santiago Abascal han censurado el comportamiento de Ortega Smith revelado en este audio y ha subrayado que estas actitudes no se pueden tolerar ni caben en el seno del partido.

Han valorado el trabajo de la empleada y han apuntado que ambos están precedidos por sus acciones y estas les retratan.

Con todo ello, han insistido en que Ortega Smith debe dejar su acta de diputado en el Congreso -que pertenece a la persona electa- y que esta vuelva a Vox porque, han agregado, los españoles así lo quisieron en las últimas elecciones.

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Ortega Smith ha salido al paso de las acusaciones y ha ofrecido su versión de los hechos en sus redes sociales, en las que ha negado que exigiera a la empleada trabajar durante su baja de maternidad.

El exdirigente ha explicado que propuso su cese en el Ayuntamiento, "habiendo gestionado previamente su reincorporación a la sede nacional" del partido, porque durante su baja sus sustitutos tuvieron, a su juicio, un mejor desempeño.

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Vox expulsó definitivamente a Ortega Smith el pasado mes de abril por un conflicto iniciado después de que se negara a dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, una orden interpretada por el diputado como un paso más de la cúpula de Abascal para apartarle de los órganos de decisión. EFE