Espana agencias

Vox respalda a su trabajadora frente a Ortega Smith y le reclama el acta de diputado

Guardar

Madrid, 29 sep (EFE).- Vox ha respaldado este martes a la trabajadora del partido que se querelló contra el exdirigente de la formación Javier Ortega Smith, a quien ha vuelto a pedirle que dimita como diputado y entregue su acta.

El Tribunal Supremo no admitió a trámite este lunes la querella presentada por la trabajadora por un presunto delito contra la integridad moral y otro de prevaricación administrativa. Durante el proceso judicial, ella aportó un audio que grabó durante la reunión en la que fue despedida por Ortega Smith y en el que él le reprocha no haber mostrado "ningún interés" ni haber ido a ningún pleno del Ayuntamiento de Madrid durante su baja de maternidad.

PUBLICIDAD

Fuentes de la formación de Santiago Abascal han censurado el comportamiento de Ortega Smith revelado en este audio y ha subrayado que estas actitudes no se pueden tolerar ni caben en el seno del partido.

Han valorado el trabajo de la empleada y han apuntado que ambos están precedidos por sus acciones y estas les retratan.

Con todo ello, han insistido en que Ortega Smith debe dejar su acta de diputado en el Congreso -que pertenece a la persona electa- y que esta vuelva a Vox porque, han agregado, los españoles así lo quisieron en las últimas elecciones.

PUBLICIDAD

Ortega Smith ha salido al paso de las acusaciones y ha ofrecido su versión de los hechos en sus redes sociales, en las que ha negado que exigiera a la empleada trabajar durante su baja de maternidad.

El exdirigente ha explicado que propuso su cese en el Ayuntamiento, "habiendo gestionado previamente su reincorporación a la sede nacional" del partido, porque durante su baja sus sustitutos tuvieron, a su juicio, un mejor desempeño.

Vox expulsó definitivamente a Ortega Smith el pasado mes de abril por un conflicto iniciado después de que se negara a dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, una orden interpretada por el diputado como un paso más de la cúpula de Abascal para apartarle de los órganos de decisión. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

El Consejo de Ministros aprueba dos reales decretos que contemplan también regulación para el alquiler de temporada y por habitaciones, así como la renovación automática de los contratos

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

José Luis, frutero: “La mayoría de la gente guarda mal el brócoli; para que no se ponga amarillo, utiliza el ‘método florero’”

El brócoli es una hortaliza muy perecedera, ya que tiene una alta tasa de respiración, así que conservarlo correctamente es fundamental

José Luis, frutero: “La mayoría de la gente guarda mal el brócoli; para que no se ponga amarillo, utiliza el ‘método florero’”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de apartar a la joyería Yanes de la tasación de sus joyas por una supuesta “falta de imparcialidad”

El magistrado considera que las declaraciones en televisión del director de la joyería sobre las alhajas no pueden trasladarse automáticamente a los expertos que finalmente realicen la pericial

El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de apartar a la joyería Yanes de la tasación de sus joyas por una supuesta “falta de imparcialidad”

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, da un paso más como creadora de contenido: “Aunque me da mucha vergüenza, me estoy adaptando”

La madre del futbolista del FC Barcelona ya cuenta con 2,8 millones de seguidores en Instagram y ha protagonizado una portada de ‘Forbes’

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, da un paso más como creadora de contenido: “Aunque me da mucha vergüenza, me estoy adaptando”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de apartar a la joyería Yanes de la tasación de sus joyas por una supuesta “falta de imparcialidad”

El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de apartar a la joyería Yanes de la tasación de sus joyas por una supuesta “falta de imparcialidad”

Ayuso da 48 horas al Gobierno para desmantelar Sol o irá a los tribunales: “La impunidad y la ilegalidad no pueden seguir campando a sus anchas”

PSOE y Sumar aprueban dos decretos con las prohibiciones de los desahucios y las compras de fondos buitre o la renovación automática de alquileres

El Congreso abre expediente para sancionar a la diputada del PP Ana Vázquez por llevar el gas pimienta

Almeida presume del acuerdo para que Maricarmen vuelva a su casa: “Me alegro de que haya confiado en el Ayuntamiento de Madrid”

ECONOMÍA

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

Comprar alimentos frescos sale más caro: el precio de frutas, verduras, carne y pescado sube un 5,8% en septiembre

El Gobierno mantendrá los descuentos a los carburantes hasta diciembre y fijará un tope del 15% para la tarifa del gas

El precio de los carburantes empuja al IPC hasta el 4,9%, su mayor nivel desde febrero de 2023

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”