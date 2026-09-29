Tolón defiende legalidad de contratos del CSD a pregunta de PP por adjudicación a Barrabés

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Madrid, 29 sep (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, aseguró que el Consejo Superior de Deportes (CSD) "ha contratado conforme a la ley y con todos los controles", en respuesta a una pregunta del PP sobre la adjudicación de un contrato al empresario Juan Carlos Barrabés.

"El Consejo Superior de Deportes ha contratado conforme a ley, con todos los controles del Estado y además colabora con cualquier órgano que pida cuentas", respondió la ministra al senador popular Javier Jiménez en el pleno del Senado, donde este preguntó si el CSD ha respetado siempre la legalidad en sus contrataciones.

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Jiménez aludió a un informe del Tribunal de Cuentas del mes de julio sobre una adjudicación a una empresa de Barrabés, investigado inicialmente en el procedimiento contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, que será juzgada por presunto tráfico de influencias.

Posteriormente, el juez Juan Carlos Peinado decidió separar del procedimiento al empresario para que se siga la investigación en otra causa en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.

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El senador popular reprochó a Tolón que su "departamento tiene carencias en prevención y fraude y conflicto de intereses; uso excesivo en procedimientos de urgencia y aplicación de criterios subjetivos de adjudicación sin las debidas garantías" y se refirió a un contrato de 2022 para el diseño en innovación y transformación digital en el ámbito del deporte con fondos europeos.

Jiménez Santamaría habló de "irregularidad flagrante" en la valoración de ofertas, que fue determinante para decidir la adjudicación, y denunció que la empresa adjudicataria obtuvo 15 puntos cuando la puntuación máxima era de 14.

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"Explique inmediatamente qué ocurrió. Esto apesta, porque quien jugó a quién quiere ser millonario ganó el bote con el dinero de todos los españoles. Preocúpese y no nos obliguen a utilizar el comodín de la llamada a comisión y a los juzgados", dijo tras cifrar en 3,6 millones de euros el contrato.

En su respuesta, Tolón destacó que mientras el PP "fabrica bulos, este gobierno ha llevado al Congreso la ley de integridad pública, lleva más penas para la corrupción en los contratos públicos, va a crear una agencia independiente contra la corrupción y también un registro público de las empresas que tienen prohibido contratar con la administración".

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"No den lecciones. Limpien su casa y si tiene pruebas de que el Consejo Superior de Deportes ha realizado contrataciones ilegales deje de montar aquí el numerito y vaya a los juzgados. Y si no, deje de montar aquí el número como cada martes", concluyó. EFE