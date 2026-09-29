Prisión provisional para el jefe antidroga de la Guardia Civil de Segovia y los otros tres detenidos

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La Sección de Instrucción (Plaza 5) del Tribunal de Instancia de Segovia ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Segovia, el sargento primero Miguel Ángel Barbero, y los otros tres detenidos en la operación.

Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a Europa Press, al guardia civil se le investiga por los delitos de tráfico de drogas que causan grave daño para la salud agravado por su condición de funcionario público, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y pertenencia a grupo criminal.

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Al resto se les investiga por los delitos de tráfico de drogas que causan grave daño para la salud, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

El Tribunal, en coordinación con Asuntos Internos de la Guardia Civil, inició la investigación de esta causa en abril de 2026.

Las cuatro detenciones, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, se enmarcan en una investigación dirigida desde Madrid por los servicios centrales del Instituto Armado, sin qeu se esperen más detenciones en el marco de esta operación.

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La detención del sargento se produce más de nueve años después de otra, también en una investigación por narcotráfico. En aquel caso fue investigado por varios delitos, entre ellos tráfico de drogas, pertenencia a banda criminal organizada, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir la delincuencia. No obstante, en julio de 2018 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia acordó el sobreseimiento definitivo de las actuaciones.