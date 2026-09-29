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Miguel Román será sometido a artroscopia y estará "entre cuatro y seis semanas" de baja

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Vigo, 29 (EFE).- El centrocampista del Celta Miguel Román tendrá que someterse a una artroscopia después de que las pruebas médicas que le hicieron este martes revelaran que presenta “un cuerpo libre articular en su rodilla derecha”, informó el club gallego.

El jugador sufrió “un dolor agudo” tras un golpeo de balón en el entrenamiento del lunes en la ciudad deportiva Afouteza.

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La resonancia magnética que le hicieron confirmó la presencia de “un cuerpo libre articular cuyo tamaño hace necesario su tratamiento quirúrgico para su extracción mediante artroscopia”, señala el Celta.

La cirugía, añade, será llevada a cabo en los próximos días por el jefe de los servicios médicos del club, José García Cota, y “en ausencia de complicaciones” se estima un periodo de baja “de entre 4 y 6 semanas”. EFE

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dmg/jrs/ism

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