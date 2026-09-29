Miguel Román pasará por el quirófano y estará "entre cuatro y seis semanas" de baja

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Vigo, 29 (EFE).- El centrocampista del Celta Miguel Román tendrá que someterse a una artroscopia después de que las pruebas médicas revelaran que presenta “un cuerpo libre articular en su rodilla derecha”, informó el club gallego a través de un comunicado de prensa.

El jugador sufrió “un dolor agudo” tras un golpeo de balón en el entrenamiento de ayer, lunes, en la ciudad deportiva Afouteza.

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La resonancia magnética que le realizaron posteriormente confirmó la presencia de “un cuerpo libre articular cuyo tamaño hace necesario su tratamiento quirúrgico para su extracción mediante artroscopia”.

La cirugía será llevada a cabo en los próximos días por el jefe de los servicios médicos del club, José García Cota, y “en ausencia de complicaciones” se estima un periodo de baja “de entre 4 y 6 semanas”. EFE

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