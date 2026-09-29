La Policía entregará el lunes la joyas de Zapatero en Yanes para una nueva tasación

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Madrid, 29 sep (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional ha señalado el próximo lunes para que la Policía entregue en la joyería Yanes las joyas halladas en una caja fuerte de la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros para que realice una nueva tasación.

En un escrito, el juzgado señala el 5 de octubre a las 10:00 horas "a fin de informar a su legal representante del contenido y alcance del informe pericial gemológico y joyero ordenado sobre las joyas intervenidas" a Zapatero, que serán entregadas por la Policía "debiendo garantizar en todo momento la cadena de custodia".

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Dicho informe "se realizará por gemólogos y tasadores de dicha entidad, sin perjuicio del apoyo técnico que pueda necesitar del Instituto Gemológico Español, poniendo a su disposición los dictámenes que elaboró el referido Instituto, facilitándose a los peritos que se designen finalmente, el acceso a las piezas intervenidas, así como a la documentación obrante en autos que resulte necesaria para el correcto desempeño de su cometido".

Precisamente este martes, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado inadmitir la recusación que planteó el expresidente contra Yanes, a quien pidió apartar de la nueva tasación encargada sobre la joyas, al señalar que no hay motivos para que esta joyería sea apartada de la elaboración del informe.

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La defensa de Zapatero -que también ha recurrido dicho encargo- pidió que esta joyería no ejerciera como perito debido a las declaraciones que hizo su director general, que en La Sexta apuntó a que el conjunto podía valer "un par de millones" de euros, lo que a juicio del expresidente supone una "aparente falta de imparcialidad y objetividad".

Zapatero, además, argumentaba que la joyería Ansorena, que tasó las joyas en más de 1,3 millones de euros, ya las analizó "pieza a pieza" y estimó su valor, por más que el propio expresidente "discrepe de sus conclusiones", pues entiende que es inferior.

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Hace una semana, el exlíder del PSOE dijo por escrito al juez que doce de las piezas de joyería -las de más valor, con rubíes, esmeraldas y zafiros- fueron una "atención personal" de un rey saudí -Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido- en 2007, que aceptó por "deferencia" y que guardó junto a otras de origen familiar y otros regalos de amigos "sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material".

Por el hallazgo de estas piedras preciosas en una caja fuerte en la oficina, Zapatero está investigado en una pieza separada del caso Plus Ultra por un presunto delito fiscal y otro de contrabando.EFE

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