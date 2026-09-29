Jaume Munar se impone a Kovacevic y se clasifica para el torneo de Tokio

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Tokio, 29 sep (EFE).- El tenista español Jaume Munar (n.64) logró imponerse este martes al estadounidense Alexandar Kovacevic (n.79) en la segunda ronda de la clasificación para el torneo de Tokio, que arrancará este miércoles.

Munar venció a Kovacevic por 6-2 y 6-3 en una hora y diez minutos, y junto al campeón de la pasada edición, Carlos Alcaraz (n.3), Rafael Jódar (n.13) y Alejandro Davidovich Fokina (n.28) completará la presencia española en el campeonato ATP 500.

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También logró clasificarse para el torneo este martes el griego Stefanos Tsisipas (n.44), que ganó por 6-4 y 6-3 al australiano Rinky Hijikata (n.82) en un partido que duró una hora y seis minutos. EFE