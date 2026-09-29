Hacienda convoca oposiciones para 197 plazas de información y asistencia en la AEAT

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Madrid, 29 sep (EFE).- El Ministerio de Hacienda ha convocado un proceso selectivo para cubrir 197 plazas de personal laboral de información asistencia en la Agencia Tributaria, según publica este martes el BOE.

Según detalla la convocatoria, el proceso para concurrir a las plazas del grupo profesional I2 del convenio colectivo del personal laboral de la Agencia Tributaria (área de información y asistencia con titulación en Educación Secundaria Obligatoria) está abierto tanto para acceso libre como para promoción interna.

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De acuerdo a una primera distribución orientativa, las 197 plazas de acceso libre se reparten en 28 provincias y ciudades autónomas, concentradas sobre todo en Madrid (62), Barcelona (24), Valencia (9) y Baleares (9). EFE