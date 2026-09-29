Gilardino, nuevo entrenador del Parma en sustitución del español Carlos Cuesta

Guardar

Roma, 29 sep (EFE).- El italiano Alberto Gilardino se convirtió este martes en nuevo entrenador del Parma en sustitución del español Carlos Cuesta, que dejó el banquillo del equipo toscano tras una temporada al frente por desavenencias con la directiva relacionadas con el proyecto deportivo, según informó el club.

"El nuevo responsable técnico del primer equipo masculino ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2026/27, con una opción a favor del club por dos temporadas adicionales", explicó la entidad italiana en un comunicado.

PUBLICIDAD

Campeón del mundo con la selección italiana en 2006, Gilardino regresa al Parma después de su etapa como futbolista, en la que fue protagonista durante varias temporadas entre 2002 y 2005, cuando disputó 116 partidos y marcó 56 goles con la camiseta 'crociati'.

Tras colgar las botas, inició su trayectoria como entrenador en 2019 en el Rezzato y posteriormente pasó por el Pro Vercelli, el Génova y el Pisa, antes de convertirse en el nuevo técnico del Parma.

PUBLICIDAD

Gilardino sustituye a Cuesta, que dejó el cargo después de que el club y el técnico consideraran que ya no se daban las condiciones necesarias para continuar con el proyecto deportivo iniciado la pasada temporada.

Cuesta, que llegó al Parma en junio de 2025 y hasta ahora era el entrenador más joven de la Serie A con 31 años, dirigió esta temporada cinco partidos al Parma, con un balance de cuatro puntos, fruto de una victoria, un empate y tres derrotas.

PUBLICIDAD

Antes había trabajado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y el Juventus y, desde 2020, formó parte del cuerpo técnico del Arsenal de Mikel Arteta durante cinco años. EFE