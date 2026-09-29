Gestha aboga por medidas más ambiciosas, como el IVA del 21 % para el alquiler turístico

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Madrid, 29 sep (EFE).- Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han reclamado medidas de mayor calado frente a la falta de vivienda, entre ellas, un IVA del 21 % para el alquiler turístico de estancia inferior a 30 días.

En un comunicado, la asociación profesional ha pedido también medidas fiscales disuasorias a la vivienda desocupada, como el incremento de la imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF hasta el 3 %.

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Asimismo, ha abogado por la protección indefinida de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) y la eliminación de los obstáculos para que las 13.000 viviendas de la SAREB se destinen con prontitud por Casa 47 al alquiler asequible.

Los Técnicos señalan que los nuevos incentivos fiscales para que los propietarios particulares no suban el precio del alquiler probablemente obligarán a modificar las reducciones vigentes, ya que la bonificación vigente del 90 % del ingreso por alquiler no compensa económicamente a la mayoría de los propietarios, porque el descuento superior al 5 % en el precio del alquiler es mayor que el ahorro fiscal en la cuota del IRPF.

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Asimismo, destaca que a los arrendadores con rendimientos por debajo de 12.000 euros anuales no les afecta limitar el precio del alquiler, puesto que no obtienen ningún ahorro fiscal real al no tributar.

Por el contrario, asegura que las mayores ventajas de las bonificaciones en el IRPF se concentran en los contribuyentes de rentas más altas, quienes habitualmente alquilan las propiedades de mayor valor. EFE

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