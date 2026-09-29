Feijóo: el primer problema de Cataluña no son los ingresos, sino la gestión del gasto

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Barcelona, 29 sep (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha opinado este martes que "el primer problema de Cataluña" no está en los ingresos que le aporta el sistema de financiación, sino en la gestión de sus gastos, y se ha preguntado por qué la Generalitat es la "administración autonómica más cara de España".

En un coloquio con empresarios organizado por la patronal Cecot en su sede de Terrassa (Barcelona), el líder del PP ha defendido que se necesita un nuevo sistema de financiación para las comunidades, pero ha reclamado que sea consensuado con el conjunto de autonomías.

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"¿Se gasta bien? ¿Se gasta de forma eficiente? ¿Por qué ustedes pagan más impuestos que los demás? ¿Por qué esta administración autonómica es la más cara de España?", ha preguntado Feijóo al auditorio.

Tras recordar que fue presidente de la Xunta de Galicia durante unos 14 años, Feijóo ha asegurado: "El primer problema de Cataluña, en mi opinión, no son los ingresos, sino la gestión. Debemos ser sinceros. A lo mejor esta respuesta no produce un aplauso generalizado, pero a medio plazo recordarán a una persona que no les ha venido a engañar".

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Feijóo ha asegurado que en términos de financiación per cápita por población protegida a servicios equivalentes, "Cataluña está en la media, se lo aseguro. No está por debajo de la media", ha sentenciado.

En esta misma línea, ha dicho que entre 2017 y 2024 el gasto público per cápita fue un 5 % mayor en Cataluña que en Galicia, pero que el gasto concreto en educación y en sanidad en Galicia fue superior al de Cataluña, cuyo gasto administrativo y burocrático alcanzó los 1.444 euros per cápita, frente a los 757 de Galicia.

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Por ello, ha apelado a hablar primero del gasto de las comunidades, "en términos homogéneos y sin hacernos trampas", y luego analizar "cómo se equilibran" con los ingresos.

En este punto, Feijóo ha lamentado que el Gobierno central apruebe normativas que luego acaban pagando las comunidades, a las que se genera una "enorme tensión financiera".

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Por otra parte, Feijóo ha opinado que el nuevo sistema de financiación que ha diseñado el Gobierno está "abocado al fracaso", al contar solo con apoyo de dos comunidades (Cataluña y Canarias), y ha defendido un modelo pactado "entre todos".

Asimismo, el líder del PP ha asegurado que el modelo actualmente en vigor se diseñó como fruto de un acuerdo "entre el tripartito con el Gobierno de (José Luis Rodríguez) Zapatero".

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"¿Ese sistema no vale en Cataluña? Bueno, es legítimo decir que no vale, pero también lo es decir que fue el que usted diseñó con Zapatero. Si no le vale, tendrá usted alguna responsabilidad", ha opinado.

"Los mismos que hicieron el sistema son los más reivindicativos", ha añadido.

Por ello, ha insistido en hablar en primer lugar "del gasto", ser "eficiente" en ese gasto y cubrir "posteriormente" los ingresos de las comunidades.

Feijóo ha defendido unas administraciones contenidas en el gasto corriente y ha asegurado que el nuevo sistema de financiación no debe usarse para "financiar la cuota de unos votos en el Congreso", sino el coste real de los servicios públicos. EFE

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(foto) (vídeo)