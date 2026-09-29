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Encuentran con vida al nonagenario desaparecido desde el viernes en Granada

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Granada, 29 sep (EFE).- El dispositivo especial activado para localizar al anciano de 92 años desaparecido desde el viernes en el Albaicín de Granada ha localizado con vida al anciano, que ha sido evacuado a un centro hospitalario para comprobar su estado de salud.

Fuentes de la Policía Nacional, que este martes ha coordinado el equipo especial activo para buscar al nonagenario, han confirmado a EFE que el hombre ha sido localizado pasadas las 16:00 horas en un barranco de Haza Grande.

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Se trata de una zona de zarzales en la que se preveía actuar esta tarde, aunque se ha adelantado su inspección por la llamada de un vecino que ha dicho que el viernes lo vio en ese área.

Los primeros indicios apuntan que el hombre cayó el viernes de manera accidental por ese barranco, en el que ha permanecido durante cuatro días.

El nonagenario ha sido evacuado a un centro hospitalario para comprobar su estado de salud, aunque respondía bien al equipo encargado de su rescate.

Al hombre, que aunque se llama Modesto responde al nombre de Pepe, se le había visto por última vez cuando salió a pasear el pasado viernes por la mañana. EFE

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mro/fs/oli

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