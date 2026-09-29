El TSJ de País Vasco analizará la constitución de secciones de violencia sobre la infancia y adolescencia

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha insistido en la necesidad de una mejora "significativa" de la accesibilidad al sistema de justicia, entre otros colectivos respecto a los niños y adolescentes, y ha afirmado que se realizará un análisis de la violencia sobre la infancia y la adolescencia para valorar si "procede o no" constituir secciones en esta materia en los tribunales vascos.

Subijana se ha pronunciado de este modo durante la apertura el año judicial en el Palacio de Justicia de Bilbao, al que han asistido el lehendakari, Imanol Pradales, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, la vocal del CGPJ Esther Erice y la consejera del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, entre otras autoridades.

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El presidente del TSJPV ha analizado la situación del sistema de justicia en Euskadi transcurrido año y medio desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Subijana ha repasado los principales datos de la última memoria judicial, correspondientes a 2025 y que se hicieron públicos el pasado junio, que refleja una reducción en el número de asuntos ingresados en todos los órdenes menos el Penal y un incremento en el número de litigios resueltos.

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Según ha precisado, la disminución en el número de asuntos ingresados, de un 10,4% con respecto a 2024, se debió principalmente al "notable descenso" en Civil, aunque ha considerado que todavía "es pronto" para concluir si se trata de una caída coyuntural o estructural vinculada con la implementación en la LO 1/2025 del uso obligatorio de los Medios Adecuados de Solución de Controversias como requisito previo en determinados procesos civiles.

Por lo que respecta al aumento en el orden Penal (de un 3,7%), ha señalado que "apunta a factores estructurales" en la medida que se mantiene un crecimiento "relevante y sostenido en los últimos tres años", si bien ha advertido de que se necesitarían estudios para determinar si ese aumento obedece a un incremento de la criminalidad, a una mayor denuncia, a una mayor eficacia policial o "a la combinación de todos o alguno de estos factores".

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Finalmente, en el orden social se ha producido "una disminución que habrá que calibrar en los próximos años" ya que, ha precisado, presenta "picos constatables" en los tres últimos.

Subijana ha destacado que se ha reducido la tasa de pendencia y de la tasa de congestión, pero ha admitido que, pese a todo, persiste "un progresivo deterioro en los plazos de resolución de los procedimientos, sobre todo en el orden Civil".

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El presidente del alto tribunal vasco ha reivindicado que la inversión pública en Justicia supone una "apuesta decida por el bienestar" de la sociedad y ha advertido de que España se sitúa en decimosexto lugar de la UE en gasto en este ámbito "a pesar de ser la cuarta economía" europea. En el caso de Euskadi, ha señalado que el Gobierno Vasco dedica el 1,65% de su presupuesto a Justicia, una cifra "alejada de la empleada para financiar otras políticas públicas".

En esta línea, ha señalado que España es el cuarto país en la UE con menos jueces por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en "una sobrecarga" en determinadas secciones en Euskadi, si bien ha celebrado la creación a lo largo de 2027 de 17 plazas judiciales en Euskadi, 13 de ellas en el orden Civil.

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"Resta, después de esta expansión de la planta judicial, por afrontar el incremento de plazas judiciales en la Sección Social del Tribunal de Instancia de Bilbao, en las Secciones Penales de los Tribunales de Instancia de Bilbao y Donostia-San Sebastián, en la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Bilbao y en las Secciones Únicas de los Tribunales de Instancia de Durango e Irun", ha explicado.

La intención de la Sala de Gobierno del TSJPV, ha dicho, es seguir elaborando cada año un mapa de necesidades de planta judicial y "el compromiso" es completarlo con un mapa de pendencia que traslade la correlación entre la carga de ingreso y el nivel de respuesta por cada tribunal para analizar si proceden medidas de apoyo específicas.

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Entre los "mayores retos" para los próximos cinco años, ha situado la mejora "significativa" de la accesibilidad del sistema de Justicia tanto en "el cuidado de los espacios, la atención y la comunicación con las personas que acuden al sistema judicial" como en relación con las personas con discapacidad, los mayores y la infancia.

Así, ha incidido en la importancia de evitar que la digitalización de la Justicia suponga la "expulsión" de personas que, entre otros factores, por su edad no están familiarizadas con las herramientas digitales y ha apelado a trabajar por "la acogida respetuosa, el acompañamiento, la información comprensible y el acompañamiento ineludible".

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También ha asegurado que se va a realizar un análisis de la violencia sobre la infancia y la adolecencia para debatir "si procede o no constituir Secciones de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia" en los tribunales vascos.

En materia de protección de las víctimas de violencia de género, ha destacado que la Sala de Gobierno ha promovido la comarcalización en materia de violencia de género y sexual, buscando el "equilibrio" entre la especialización, la proximidad y facilidades de desplazamiento de las víctimas, y la vinculación con las estructuras de la unidad de valoración forense integral, sanitarias de servicios sociales y policiales.

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De este modo, se va a llevar a cabo la comarcalización del territorio histórico de Araba aprobada en el Real Decreto de extensión de la planta judicial, cuya puesta en funcionamiento, con la efectividad de la plaza número 2 de la Sección de violencia del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, se producirá el 1 de junio de 2027. Asimismo, ha confiado en que la comarcalización se pueda también extender al resto de Euskadi.

LA IA

Subijana ha decidado parte de su intervención en la apertura del año judicial a analizar el reto que supone la irrupción de la inteligencia artifiicial en el sistema de justicia, según ha indicado, el de "la independencia cognitiva" frente a "la delegación decisoria".

Seghún ha remarcado, "la delimitación del valor de un hecho conforme a la ley no puede descansar en la aplicación mecánica de reglas", en la que "los sistemas de IA son sumamente eficaces", sino que los jueces deben aplicar la ley "al caso concreto".

En palabras del presidente del TSJPV, "impartir justicia no equivale a ser perfecta, precisa, más bien, ser dúctil" a los hechos que se someten a la decisión de los jueces, que deben "preservar el equilibrio necesario entre una ley igual para todos y su aplicación a un hecho y en un contexto diferente para cada cual".

De este modo, ha concluido que "la IA puede contribuir a la eficacia de la Justicia", reduciendo tareas repetitivas, facilitando el acceso a la jurisprudencia y ordenando la información, pero, "para garantizar la reserva de la jurisdicción por los jueces y juezas, es preciso evitar los sesgos, garantizar la transparencia del algoritmo y proscribir de forma efectiva, no meramente formal, la delegación decisoria".

"El futuro de la Justicia no se gesta en la disyuntiva entre lo humano y lo algorítmico; se ubica en la reivindicación de lo humano en un espacio que utiliza algoritmos. Es la forma de diseñar una Justicia construida desde, con y para las personas", ha concluido.

De manera previa a la apertura del año judicial, Iñaki Subijana ha hecho entrega al lehendakari, Imanol Pradales, de la Memoria Judicial del TSJPV correspondiente a 2025.