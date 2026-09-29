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El Supremo rechaza la demanda de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz por no ser competente

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Madrid, 29 sep (EFE).- El Tribunal Supremo ha rechazado por falta de competencia la demanda del cantante Julio Iglesias por intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por unas manifestaciones públicas sobre él.

La Sala Civil ha dictado un auto en el que acuerda la inadmisión a trámite de la demanda al considerar que es competencia de las secciones civiles de los tribunales de instancia.

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Los abogados del cantante demandaron a la vicepresidenta segunda por unas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa 'La Hora de la 1', en RTVE, el pasado enero, a raíz de la denuncia de dos exempleadas contra Iglesias por delitos de abuso sexual, que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En su auto, la Sala recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que el Supremo conocerá de las demandas de responsabilidad civil de los miembros del Gobierno “por hechos realizados en el ejercicio de su cargo”.

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Sin embargo, considera que en este caso “las opiniones o manifestaciones controvertidas no guardan la necesaria conexión con el ejercicio de los cargos que motivan el aforamiento ni suponen una traslación a la opinión pública de las políticas propias del ministerio de Trabajo y Economía Social o de la Vicepresidencia“.

“Se trata de declaraciones que, si bien proceden de una persona aforada, no están protegidas por las prerrogativas establecidas, ya que en el mensaje de Bluesky actuó como ciudadana y dirigente política", explica el tribunal.

Y, continúa, “en el contexto global de la entrevista, en la parte controvertida se manifestó esencialmente como política feminista y dirigente de Sumar, pero no como ministra de Trabajo o vicepresidenta segunda del Gobierno".

Por tanto, “la condición de ministra quedó limitada a la respuesta dada a determinadas preguntas que efectivamente guardaban relación directa con su cartera (el salario mínimo, las pensiones o la jubilación) y que nada tienen que ver con los hechos que han motivado la demanda“.

En su demanda, el cantante reclamaba que Yolanda Díaz reconociera que sus manifestaciones constituían "una intromisión ilegítima en el derecho al honor" de Iglesias, y que se retractara públicamente, además de pagarle la citada indemnización y las costas del proceso.

En paralelo a este procedimiento, el cantante presentó en los juzgados de Madrid una querella por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral contra varios periodistas de elDiario.es -medio que reveló la existencia de la denuncia contra Iglesias-, incluido su director, Ignacio Escolar, al considerar que sus informaciones tenían comentarios "falsos e injuriosos" que buscaban "menoscabar su imagen pública" y "minar" su reputación.

Julio Iglesias fue denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores, si bien la Fiscalía acabó archivando la denuncia por falta de jurisdicción y competencia de los tribunales españoles.EFE

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