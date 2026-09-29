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El Real Valladolid incorpora al japonés Ryotaro Ito

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Valladolid, 29 sep (EFE).- El Real Valladolid ha incorporado a sus filas al jugador japonés Ryotaro Ito, mediapunta de 28 años que llega libre para fortalecer el ataque hasta el 30 de junio de 2027, según ha confirmado el club blanquivioleta en una nota de prensa.

Ryotaro Ito se formó en las categorías inferiores del Avanti Kansai FC, Cerezo Osaka y Tsuyama Sakuyo HS, además de en las selecciones de Japón, y logró debutar con la absoluta en 2024.

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Siguió su carrera en el Urawa Reds, Mito Hollyhock, Oita Trinita y Albirex Nigata, en la Primera y Segunda División de su país.

En el verano de 2023 dio el salto a Europa para jugar en el Sint-Truidendense de la Primera División belga, con el que disputó 110 partidos en las últimas tres temporadas y marcó 19 goles, además de dar 12 asistencias -10 y 5, respectivamente, en la última campaña-.

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Ahora llega al conjunto dirigido por Fran Escribá para aportar su juego ofensivo y ayudar al equipo a conseguir escalar posiciones y luchar por el ansiado ascenso. EFE

mim/orv/jl

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