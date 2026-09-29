El PP tumba en el Senado el tratado de amistad con Francia mientras Macron visita España

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Madrid, 29 sep (EFE).- El Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha rechazado este martes el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, después de que el Tribunal Constitucional diera su visto bueno al texto la semana pasada y lo hace justo cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, está de visita oficial en España.

El tratado ha sido rechazado por 142 votos en contra (PP y Vox), una abstención de UPN y 106 votos a favor del resto de la Cámara, entre ellos el PSOE, Junts, ERC y EH Bildu. El BNG ha optado por no votar.

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Durante el debate, la senadora del PP Pilar Rojo ha insistido en que a su partido le preocupa "el alcance" de los compomisos adquiridos y ha vuelto a mostrar su desacuerdo con el artículo del convenio que originalmente permitía que miembros de ambos gobiernos asistan a los consejos de ministros del otro, artículo que los populares recurrieron al TC, pero que luego fue objeto de una matización por parte de los dos países. EFE