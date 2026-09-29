El PP reprocha a Díaz y Planas su gira internacional para "saltar del barco" del Gobierno

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Madrid, 29 sep (EFE).- El PP ha reprochado este martes en el pleno del Senado a los ministros Yolanda Díaz y Luis Planas que hayan emprendido una gira internacional para sus candidaturas a liderar la OIT y la FAO, respectivamente, con gasto de dinero público, desatendiendo sus funciones ministeriales y con la intención de "saltar del barco" del Gobierno a pique.

El senador del PP Íñigo Fernández se lo ha dicho así a la ministra portavoz, Elma Saiz, durante la última interpelación de la sesión de control de este martes, y ha llamado a la manera de "huir de la quema" de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y del titular de Agricultura y Pesca el "modo Ribera".

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Así ha recordado que Teresa Ribera dejó el Gabinete de Pedro Sánchez para ser comisaria europea, mientras que ha llamado el "modo Montero" de ir a una candidatura electoral a cómo cree que pretenden "huir" del Gobierno "que se desmorona" Diana Morant, Óscar López y Ángel Víctor Torres.

Ha añadido Fernández que otros ministros se conforman con no salir del Ejecutivo en "modo Ábalos, directamente a la cárcel".

Según el senador del PP, Yolanda Díaz y Luis Planas llevan varios meses de viajes internacionales y sin apenas agenda ministerial en España, de igual forma que Diana Morant tiene casi toda su agenda en la Comunitat Valenciana.

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"Las candidaturas de Planas y de Díaz nos están saliendo muy caras a los contribuyentes por importe de muchos millones de euros", ha dicho, y ha añadido que no cree "que sean tan atrevidos" en la Organización Internacional del Trabajo como para darle los mandos a la exlíder de Sumar, quien "destroza" todo lo que toca.

La ministra portavoz, Elma Saiz, en respuesta a la interpelación, ha asegurado que "el grado de compromiso de los miembros del Gobierno es total", frente al "proyecto vacío" que presenta el PP, "basado en las descalificaciones", como ha demostrado Íñigo Fernández.

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Saiz ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez ha comparecido a petición propia en las Cortes muchas más veces que lo que hacían los ministros del Gabinete de Mariano Rajoy.

También ha lamentado la ministra los "palos en las ruedas" que le ponen los gobiernos autonómicos del PP con sus votos en contra en las conferencias sectoriales. EFE

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