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El PP rechaza en el Senado el Tratado de Amistad con Francia, pese al aval del Tribunal Constitucional

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La mayoría absoluta del PP en el Senado ha rechazado en el Pleno de este martes el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, a pesar de que el Tribunal Constitucional dictaminara la pasada semana que el texto no es contrario a la Carta Magna. Los 'populares' lo han tumbado en plena visita del presidente francés, Emmanuel Macron.

El acuerdo, suscrito por Sánchez y Macron en la última cumbre bilateral celebrada en enero de 2023 en Barcelona, estaba pendiente hace más de un año de la aprobación en el Senado, ya que el PP lo recurrió ante el TC por el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros del Gobierno español.

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Este motivo también provocó el rechazo inicial del Congreso en mayo de 2025 pero finalmente el pasado abril ambos ministros de Exteriores llegaron a un acuerdo sobre la interpretación de dicho artículo, aclarando que se participará en una reunión de ministros 'ad hoc' y no en el Consejo de Ministros. En base a ello, la Cámara Baja dio 'luz verde' en junio y el Constitucional rechazó el recurso formulado por el Senado, a iniciativa del PP.

Sin embargo, los 'populares' han rechazado en el Pleno de este martes el tratado, por lo que no se ha podido completar el proceso de ratificación a pesar del aval del TC y de que en el Elíseo confiaban en que quedara aprobado cuanto antes.

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Precisamente, los 'populares' han rechazado el tratado este mismo martes, justo cuando comienza la visita de Estado de Macron a España, durante la que se reunirá con el Rey Felipe VI y Sánchez.

EL PP SE DEFIENDE

La encargada de defender la postura del PP durante el Pleno ha sido la senadora 'popular' Pilar Rojo, que ha asegurado que su voto "no cuestiona en absoluto la importancia estratégica de Francia como vecino, aliado y socio europeo".

"La amistad entre dos naciones no depende de un solo tratado ni de que aprobemos cualquier instrumento que se nos presente. Depende de colaboración, de respeto mutuo, de la confianza y de la defensa recíproca de los intereses comunes", ha proclamado la senadora del PP.

Sin embargo, cree que cualquier acuerdo relacionado con el tratado "debe ofrecer las máximas garantías jurídicas e institucionales", desligando su decisión con el aval del Tribunal Constitucional.

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EuropaPress

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