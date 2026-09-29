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El Gobierno pide a CNMC un estudio sobre la cadena alimentaria y el aumento de sus precios

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Madrid, 29 sep (EFE).- El Gobierno pedirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que elabore un análisis sobre el comportamiento de la cadena alimentaria, en especial de los alimentos que están contribuyendo más a la subida del precio de la cesta de la compra.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa y vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esta intención del Ejecutivo central, tras anunciar una nueva prórroga de las ayudas al gasóleo agrícola y pesquero hasta final de año para hacer frente a su encarecimiento debido al conflicto bélico en Oriente Medio.

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Desde el Gobierno han justificado esta petición de información a Competencia "dado que las ayudas al sector primario -en particular las relativas a fertilizantes y medidas tributarias- tienen también como objetivo contener los precios de los alimentos".

El fin, por lo tanto, es que este estudio detalle el funcionamiento y el grado de competencia a lo largo de la cadena de valor de dichos productos y su incidencia sobre los precios.

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Para el ministro, la carne, el pescado y el sector hortofrutícola viven una situación "dinámica específica" y, por eso, el Ejecutivo quiere que la CNMC le aporte una "visión aterrizada" sobre su evolución en el contexto actual.

Cuerpo ha incidido en que están siguiendo de forma "muy pormenorizada" el comportamiento de los precios de los alimentos porque, tras un "shock energético", como el ocurrido por la guerra, "puede seguir una subida de los precios" de la cesta de la compra.

La experiencia anterior fue cuando comenzó la guerra en Ucrania; en esa ocasión, el pico de subida del precio de los alimentos se dio "a los 10-12 meses" del encarecimiento de la energía.

Por todo ello, Cuerpo ve justificado hacer ese seguimiento y "redoblar esfuerzos" frente a la inflación.

Además, ha anunciado que el Gobierno pedirá a la CNMC otro estudio sobre la formación de precios en los mercados mayorista y minorista.

Los precios de los alimentos, bebidas y tabaco han subido un 2,7 % anual en septiembre, por debajo del 4,9 % que ha alcanzado la inflación general, según el Índice de Precios de Consumo (IPC) adelantado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). EFE

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