El Gobierno monitorizará que las ayudas por la guerra de Irán lleguen al consumidor

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Madrid, 29 sep (EFE).- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este martes en el Senado que el Gobierno va a seguir "monitorizando" que las ayudas contenidas en el tercer Real Decreto ley de medidas para proteger a ciudadanos, empresas y sectores afectados por la guerra de Irán se trasladen "íntegramente" a los consumidores.

En respuesta a una pregunta del senador de Izquierda por la Independencia, Jordi Gaseni Blanch, Cuerpo ha reiterado que desde que se aprobó el primer paquete de ayudas, el Gobierno y la CNMC realizan un análisis "exhaustivo" y diario de cómo se transmiten estas bajadas de impuestos a los precios que paga el consumidor y se están transmitiendo "de manera integra".

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"Vamos a seguir este análisis", ha insistido el ministro, que además del Real Decreto aprobado hoy, el Gobierno también ha ampliado el alcance de la CNMC para que mire también la situación en "toda la cadena de valor", tanto en el ámbito de los alimentos como en la distribución y generación energética mayorista y minorista.

Seguiremos moritorizando y también seguiremos apoyando a los sectores productivos, ha dicho en el Senado.

El mismo día en que se ha conocido que la inflación escaló al 4,9 % en septiembre, impulsada por el precio de los carburantes, Cuerpo ha recordado que es la guerra de Irán la que está detrás de todas estas alzas y que el Gobierno está protegiendo a los hogares, las empresas y a los sectores particularmente afectados, como el campo, la pesca o los transportistas.

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Lo que hacen estas medidas es "responder a lo que nos han pedido los sectores en las reuniones que hemos tenido en las últimas semanas, que no es otra cosa que seguir apoyándoles" y lo haremos "porque estamos viendo que las medidas son efectivas", ha afirmado.

Y "somos, además, muy conscientes del impacto presupuestario de estas medidas", que llega a alcanzar con este tercer paquete en torno a los 10.000 millones, ha añadido.

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Dentro del tercer paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio aprobado hoy, además de limitar la subida del precio de la tarifa regulada del gas y la bombona de butano, también se incluyen disposiciones para aumentar las reservas de gas natural licuado (GNL) disponibles.

Según ha explicado el ministerio para la Transición Ecológica, el objetivo es proteger más a los consumidores de la incertidumbre global provocada por el conflicto bélico. EFE

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