Cuerpo defiende que las medidas frente a la guerra han contenido a la mitad la inflación

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Madrid, 29 sep (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que las medidas adoptadas para contener los precios de la energía han sido efectivas, puesto que "han conseguido minimizar o reducir a la mitad el efecto inflacionista de la guerra de Irán".

Durante la sesión de control al Gobierno del Senado, Cuerpo ha señalado además que la cesta de los alimentos no ha acumulado subidas de precios desde que se inició el conflicto en el mes de marzo, sino que ha bajado un 0,6 %.

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"Lo que hacen estas medidas es responder a lo que nos han pedido de los sectores en las reuniones que hemos tenido en las últimas semanas, que no es otra cosa que seguir apoyándoles", ha afirmado.

"Somos además muy conscientes del impacto presupuestario de estas medidas, que llega a alcanzar en este año 2026, con este tercer paquete, en torno a los 10.000 millones. Es el alcance de la ambición de este gobierno para proteger a sectores y hogares", ha añadido. EFE

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