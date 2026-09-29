Confirman cuatro años de prisión para un hombre que estafó a una mujer a la que conoció por internet

Guardar

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena a cuatro años de prisión a un hombre que estafó dinero a una mujer a la que conoció por internet, con la que inició una relación sentimental y a la que convenció para invertir en un supuesto negocio de odontología.

En su fallo, alude, entre otras cuestiones, a la reincidencia del hombre, condenándolo, además de a la pena de prisión, a indemnizar en concepto de responsabilidad civil a la mujer en la suma de 160.000 euros por los perjuicios ocasionados y 4.000 euros más por daño moral.

PUBLICIDAD

En 2020, condenado y víctima, tras conocerse por internet, iniciaron una relación sentimental. En las conversaciones, el hombre, según consideró probado el fallo de la Audiencia Provincial de Ourense, ahora ratificado por el TSXG, "faltando a la verdad, se hizo pasar por protésico dental y persona dedicada a la odontología, que trabajaba en el sector, así como socio de una clínica odontológica, sita en Ponferrada".

Tan pronto se ganó la confianza de la mujer, le ofreció ser partícipe de la clínica repartiendo al 50% entre ambos, su participación en la empresa, con la promesa de importantes beneficios y reparto de dividendos.

PUBLICIDAD

"Y para dotar de veracidad su relato, confeccionó un documento privado que suscribió con su firma y fechado el 21 de marzo del 2022, donde cedía el 50% de su participación empresarial, pero todo ello a cambio de adelantos de efectivo".

"Para justificar la entrega de las cantidades que continuamente reclamaba el acusado a su víctima y mantener la confianza de esta que, lógicamente se debilitaba con el tiempo al ver sus promesas incumplidas", el hombre suscribió un nuevo documento en el que asumía la deuda, sin llegar a abonarla.

PUBLICIDAD

Esta situación se prolongó hasta el año 2023, en que la mujer, careciendo ya de poder económico, tras contar la situación sufrida a su marido e hijo, optó por denunciar los hechos en febrero de ese año.