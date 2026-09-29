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Condenan a más de 9 años de cárcel a un policía nacional en Melilla por violar a una menor

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Melilla, 29 sep (EFE).- La Audiencia de Málaga con sede en Melilla ha condenado a nueve años y medio de prisión a un policía nacional por un delito de violación y otro de corrupción de menores contra una joven de 17 años con la que contactó por un anuncio de empleo en el que buscaba una niñera.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, este agente tenía varios anuncios publicados en una conocida plataforma de compraventa por Internet con un nombre de usuario diferente al suyo real y un anuncio que decía “se necesita niñera, solo gente seria, más detalles al privado”, que era en realidad “un pretexto que ocultaba otras intenciones”.

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El tribunal de la Sala Séptima de la Audiencia ha considerado probado que el hombre, de 32 años, contactó con la menor, a la que pidió su número de teléfono para conversar sobre un supuesto empleo de niñera por una aplicación de mensajería usando una tarjeta SIM, de la que no era titular para evitar ser identificado y de la que se deshizo tras cometer la agresión sexual.

La Audiencia ha apuntado en su fallo que la intención del agente “no era la de contratar a la chica sino la de tener relaciones sexuales con ella”, le dijo que no tendría en su compañía a su hijo hasta pasados 20 días pero siguió conversando con ella y “pese a saber que era menor, le ofreció dinero por estar con él, advirtiéndole de que este hecho no debía ser conocido por terceras personas”.

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Las conversaciones eran “de marcado carácter erótico, en las que el procesado no dejaba de insinuar la posibilidad de estar juntos, llegando a ofrecerle 30 euros como contraprestación por pasar con él 40 minutos, todo ello al margen del trabajo de niñera”, a lo que la menor respondía “con evasivas” y sin aceptar las propuestas.

“Con la excusa del trabajo de niñera”, concertaron una cita, en la que el hombre la recogió con su coche y la llevó a un descampado, donde primero le puso la mano en el muslo “con ánimo libidinoso”, a lo que la menor reaccionó apartándola y en silencio “ante el temor que le provocaba la situación”, un rechazo que también repitió cuando él comenzó a besarla.

Finalmente, le quitó la ropa “pese a la negativa de la chica”, la agredió sexualmente, tras lo cual condujo hasta un cajero automático, sacó 70 euros y le dio 20 “como pago por el ‘servicio’”, la llevó cerca de su casa y se deshizo de la tarjeta SIM.

La víctima, que ha renunciado a cualquier tipo de indemnización, ha mantenido la misma versión desde que comunicó los hechos a la orientadora de su instituto al día siguiente y su posterior paso por el hospital y la Policía, mientras que el condenado sostuvo versiones diferentes y durante el juicio justificó en el consumo de alcohol algunos de sus comentarios.

La Audiencia ha condenado al agente por delitos de violación y de corrupción de menores a nueve años y medio de prisión por un delito de violación, le ha impuesto la prohibición de acercarse a ella a menos de 200 metros y comunicación por 16 años, además de 24 años de inhabilitación para trabajos relacionados con menores y 8 años de libertad vigilada.

En la sentencia, contra la que cabe recurso, también se le ha impuesto el pago de las costas y se le ha decomisado el vehículo donde cometió la agresión sexual. EFE

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